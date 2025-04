Fractal stelt 3d-printbestanden North-behuizing voor Raspberry Pi's beschikbaar

Fractal heeft de ontwerpbestanden van zijn Baby North-behuizing voor Raspberry Pi's beschikbaar gesteld. Gebruikers kunnen deze daarmee zelf maken met een 3d-printer. Fractal toonde de Baby North tijdens de Computex, maar gaat deze vooralsnog niet los verkopen.

Fractal heeft de 3d-printbestanden gratis beschikbaar gesteld op zijn website. Gebruikers kunnen daar een zipbestand downloaden met ontwerpbestanden voor de verschillende componenten van de behuizing, die 105x50x96mm meet. Fractal heeft de behuizing naar eigen zeggen getest met de Raspberry Pi 5 en de Radxa Rock 4C Plus. Voor de koeling biedt de case ruimte voor twee 40mm-fans met een dikte van maximaal 10mm.

Naast de ontwerpbestanden, publiceert de fabrikant ook instructies voor de printbare behuizing. Daar staan onder andere de specificaties van de behuizing en de individuele componenten. Er staat bijvoorbeeld beschreven hoeveel van de individuele onderdelen moeten worden geprint door de gebruiker en of daarbij supportstructuren nodig zijn.

Los van de 3d-printbare componenten, hebben gebruikers ook verschillende schroeven nodig, die los aangeschaft moeten worden. Welke dat precies zijn, staat ook vermeld in de instructies. Daarnaast bevat de North-behuizing officieel een frontpaneel met houten accenten. Fractal zegt dat gebruikers de houten strips aan de voorkant kunnen nabootsen door ze te 3d-printen en in de juiste kleur te verven, hoewel gebruikers deze ook zelf kunnen snijden van echt hout.

Fractal toonde de Raspberry Pi-behuizing in juni tijdens de Computex in Taiwan. Het bedrijf zei toen dat deze niet in de verkoop zou gaan en kon toen ook niet zeggen of de 3d-printbestanden beschikbaar zouden komen. Het bedrijf heeft die nu dus uitgebracht voor iedereen. Tweakers wist al een North Pi-behuizing te bemachtigen op de Computex en publiceerde daar een review van.