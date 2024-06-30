Door Willem de Moor

Redacteur

Feedback • 30-06-2024 06:00 83

De allerallerkleinste Fractal-kast

Fractal Baby North Preview

30-06-2024 • 06:00

83

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Inleiding: printen of kopen?

Fractal heeft een nieuwe behuizing in de North-serie geïntroduceerd. Er is alleen één probleem: de jongste North is niet te koop en het is nog niet duidelijk of daar ooit verandering in komt. Fractal noemt deze superkleine behuizing heel toepasselijk 'Baby North': hij heeft een volume van nog geen halve liter, bijna honderd keer minder dan een gewone Fractal North dus. Hoewel de kast (nog?) niet te koop is, heeft het bedrijf toch de moeite genomen om een verpakking voor de Baby North te maken. De Baby North is de kleinste North ooit en tegelijkertijd de kleinste behuizing die Fractal ooit heeft gemaakt. De minikast is dan ook bedoeld voor Raspberry Pi-sbc's, maar heeft wel de esthetiek van de andere North-behuizingen, inclusief de houten latjes in het front.

Tijdens een event op Computex ontvingen wij van Fractal een van de weinige Baby North-behuizingen en wilden je een korte blik op dit schattige kastje niet onthouden. Hij is vooralsnog enkel als zwarte variant uitgebracht, met notenhouten en koperkleurige accenten. Anders dan de 'echte' North-varianten, is de Baby North niet van metaal gemaakt, maar van 3d-geprint plastic. Fractal heeft daarbij gekozen voor een alternatieve printtechniek, vermoedelijk mjf of multi jet fusion. Dat resulteert in sterkere onderdelen dan met fdm-printen en een gladdere afwerking. De kenmerkende houten latjes, waarvan de gewone North er tien heeft, zijn bij de Baby North eveneens van echt hout, al zijn het slechts drie latjes van ongeveer 9mm breed.

Fractal Baby North

Uiterlijk

De hele behuizing is 50mm breed, 96mm diep en 100mm hoog zonder pootjes; met pootjes is dat 106mm. Die pootjes zijn gemaakt van een koperachtig materiaal, net als bij de grote zwarte North-behuizingen. Ook heeft de Baby North een zijpaneel, al is dat niet van glas, maar van kunststof. Het zichtbare deel van het venster meet 64 bij 78mm en is alleen te verwijderen na gedeeltelijke demontage van de behuizing. Los van het frontje en de achterkant is de behuizing geheel gesloten, maar er zitten wel klepjes aan de boven- en onderkant om de poorten van de Raspberry Pi toegankelijk te maken. Aan de bovenkant zit een verwijderbaar plaatje dat de USB- en netwerkpoorten beschikbaar maakt en aan de onderkant zit een klepje om de microSD-kaart te wisselen. Aan de achterkant zit een rooster met uitsparingen voor de microHDMI-poorten, USB-poort en audiopoort. Het Fractal-logo past niet op de voorkant, maar zit op de bovenkant van de behuizing.

Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North

De binnenkant

De Baby North bestaat uit drie grotere componenten, plus de achterkant, het plexizijpaneel en de twee klepjes voor de poorten. De achterkant zit met vier schroefjes vast die zijn bevestigd in vier heatsetinserts in het hoofdcompartiment. Na het verwijderen van de achterkant kun je het plexvenster uit de behuizing schuiven en het 'moederbord' monteren. De Pi schroef je vast op vier verhoogde pilaren, wederom met schroeven in heatsetinserts. Het paneel achter de Pi is verstevigd met ribben, zodat de behuizing, zeker voor een 3d-geprint model, stevig aanvoelt.

Het frontje kun je verwijderen door een enkel schroefje aan de onderkant van de behuizing los te schroeven: de 'module' met de houten latjes schuift dan uit de voorkant. Je krijgt dan zicht op de koeling van de Baby North, die bestaat uit twee Noctua-fans van 40mm, de NF-A4x10. Fractal koos voor de 5V-varianten van deze pwm-fans en heeft de vier aansluitdraden van de fans via een adapter gecombineerd tot een enkele header. Dat is een JST-SH-header met vier pinnen, maar let wel: alleen de Raspberry Pi 5 heeft daarvoor een header; oudere Pi's hebben geen 'dedicated' fanaansluiting.

Hier gebeurt overigens iets vreemds: het achterpaneel van de Baby North is gemaakt voor oudere Pi's, met een audiojack. Het paneel heeft namelijk keurig een ronde uitsparing waar bij de RPi 4 en oudere varianten de audiopoort zit. De Raspberry Pi 5 heeft geen losse 3,5mm-jack meer, maar je hebt die nieuwste variant wel nodig om de fans aan de voorkant aan te sluiten. De overige poorten aan de achterkant, namelijk de USB-C-poort en de twee Micro HDMI-poorten, zijn wel gewoon bruikbaar.

Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North Fractal Design Baby North

Testresultaten

De Baby North laat zich natuurlijk niet volgens ons reguliere testprotocol benchmarken, maar we wilden wel graag weten of die twee Noctua-fans in het frontje daadwerkelijk nut hebben. Daarom hebben we het Raspberry Pi OS op de Raspberry Pi 5 geïnstalleerd en de temperaturen en fanspeeds met een scriptje uitgelezen. Om de cpu warm te krijgen, draaiden we gedurende 1 minuut een stresstest: INTitHOT64g12. De resultaten van die metingen vind je in de onderstaande tabellen.

We hebben de twee ingebouwde fans getest zonder extra heatsinks op de Pi en met extra heatsinks, en we hebben een losse cpu-koeler, de Raspberry PI 5B Koeling + Ventilator van SOS Solutions, als vergelijking gekocht. Die hebben we ook als passieve heatsink, met de Noctua-fans ingeschakeld, getest, en we hebben de casefans in combinatie met kleine aluminium heatsinks getest. Ten slotte hebben we de geluidsproductie van de fans in idle, ongeveer 1500rpm, en onder load, ongeveer 4500rpm, gemeten.

De koeling van de twee casefans werkt prima: in idle zijn er wat verschillen tussen de casefans en de losse cpu-koeler, maar die worden waarschijnlijk grotendeels veroorzaakt door variaties in de begintemperatuur .

Onder load kan de cpu-koeler de soc iets koeler houden, maar de extra airflow van de casefans zorgt juist voor lagere temperaturen van de temperatuurregelaar, de pmic. De kloksnelheid met de cpu-koeler actief ligt wel hoger dan met de casefans: bij zware belasting throttlet de cpu dus nog een beetje, maar veel minder dan zonder koeling. De test is dan ook met actieve cpu-koeler het vlotst doorlopen, maar de koeling met de casefans is aanzienlijk beter dan zonder koeling.

Geluid

Het geluid is in idle nauwelijks hoorbaar: op onze standaard meetafstand van 50cm komt de geluidsproductie niet boven de noisefloor, slechts 12dB(A), van onze testruimte uit. Met andere woorden, tenzij je je oor ertegenaan houdt, hoor je hem niet. Op volle snelheid zijn de kleine fans met een geluidsproductie van 38,3dB(A) wel aardig hoorbaar, maar niet direct storend. Fun fact: we meten de grote grote broer, de North XL, met de fans op de hoogste stand, ook op 38dB(A), terwijl de kleine grote broer, de gewone North, op 42dB(A) komt.

Idle

Load

Load-test

Tot slot

Deze preview begon min of meer als grapje: de Baby North is zo'n lief klein kastje en ook nog eens gemaakt voor de meest tweaker-waardige 'pc', de Raspberry Pi. Stiekem heb ik meer tijd besteed dan nodig was aan wat een enkele pagina had moeten worden, want gaandeweg bleek het helemaal geen verkeerd onderkomen voor je Pi. Voor de gelegenheid moest ik er een Raspberry Pi 5 voor kopen, want zelf was ik blijven steken bij de 4, en zo bleek dat de 5 eigenlijk best goed bruikbaar is voor dagelijks gebruik. Gevolg: een hernieuwde liefde voor Raspberry Pi's en Debian.

Voor een klein pc'tje erbij, om wat te programmeren en met microcontrollers te spelen, is de Pi fijn in gebruik, en die mag dan ook best een mooie behuizing hebben. De Baby North is niet alleen leuk om te zien, maar ook praktisch. De twee Noctua-fans zorgen voor een goede koeling, vooral als je de soc van een extra heatsink voorziet. Alleen op vol vermogen zijn ze goed te horen, maar anders dan tijdens benchmarken heb ik ze niet gehoord. De klepjes boven en onder voor toegang tot de USB-poorten en de geheugenkaart zijn wel handig, maar de bovenste zul je in de praktijk altijd eraf laten en de onderste juist altijd op zijn plek. De achterkant heeft een apart ontwerp en is bedoeld voor oudere Pi's, terwijl de meegeleverde fans met de pwm-stekker juist afhankelijk zijn van een Raspberry Pi 5. Een makkelijke oplossing om de Baby North geschikt te maken voor meerdere generaties Pi's, zou het leveren van meerdere backplates en misschien een gpio-adapter voor oudere Pi's zijn.

De minpunten die ik opgeschreven heb, zijn oplosbaar door Fractal of door jezelf. Dan moet Fractal de behuizing natuurlijk wel eerst daadwerkelijk uitbrengen. Bedenk wel dat meer toeters en bellen de Baby North alleen maar duurder zouden maken; een beetje tweaker kan natuurlijk zelf een beter toegankelijke powerknop maken of een paar kabels netjes wegwerken. Of en in welke vorm Fractal de Baby North ooit zal uitbrengen, is een kwestie van afwachten, al kan een beetje enthousiasme en vraag vanuit de community geen kwaad om de Zweden een beetje aan te sporen om hier daadwerkelijk een product van te maken.

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Reacties (83)

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laurxp 30 juni 2024 12:10
Jullie tests mét heatsink zijn vrij zinloos, want de heatsinks zijn verkeerd op de chips geplaatst. Op de foto's is te zien dat 3 van de 4 haaks op de luchtrichting staan, en daardoor veel slechter presteren dan bedoeld. De lucht stroomt om de heatsink, in plaats van door de heatsink.

Jullie hadden ze moeten plaatsen zoals in een 1U server om ietwat zinvolle testresultaten te kunnen krijgen.
Roel1966 @laurxp30 juni 2024 19:06
Zou wel eens benieuwd er naar zijn of het echt veel uit maakt en eens een test willen zien. Maar oke, ik persoonlijk zou ook de vinnen van de heatsinks een kwartslag gedraaid hebben zodat de luchtstroom er langs kan. En ja mij kennende had ik denkelijk ook gekozen voor wat grotere heatsinks, althans met hogere vinnen, des te meer koeloppervlak lijkt mij.
Verwijderd @Roel196630 juni 2024 22:01
Ja, dat maakt wel degelijk uit. Je blokkeert anders de hele airflow, waardoor er eigenlijk helemaal geen airflow richting het midden van de chip, of wat er achter de heatsink geplaatst is. (Het is de hele reden dat het ding vinnen heeft en niet gewoon een blok aluminium is).

Het is dat de heatsink nog aan heatspreading doet anders zou het weglaten van de heatsink onderhand meer nut hebben.
youridv1
@Verwijderd1 juli 2024 08:54
(Het is de hele reden dat het ding vinnen heeft en niet gewoon een blok aluminium is).
"De hele reden dat heatsinks vinnen hebben" is om oppervlakte te maximaliseren. Niet echt voor luchtstroom. Passieve koelers van bijvoorbeeld industriële pc's hebben ook vinnen en die staan bijna nooit verticaal -> de richting van stijgende lucht. Ik ben het met je eens dat de heatsinks waarschijnlijk beter zouden presteren als de vinnen niet haaks op de luchtstroom zouden staan, maar ik verwacht geen wereld van verschil. Dit is geen koeler voor een dikke i9. Wat de noctua case fans doen is de lucht aan de binnenkant van de behuizing verversen en zorgen dat er geen heat pocket rondom de heatsink ontstaat. Die werking blijft grotendeels intact, zeker omdat de vinnen zo laag zijn. De lucht tussen de vinnen wordt ook gewoon ververst omdat de onderdruk van de stromende lucht genoeg is om het te doen bewegen.

Ik ben oprecht wel benieuwd naar een test met de heatsinks parallel aan de luchtstroom, maar ik vrees dat het niets uit maakt.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 16:01]

Roel1966 @Verwijderd30 juni 2024 22:06
Bedenk wel erbij dat warmte naar boven toe gaat dus als de vinnen verticaal staan zou dat voor een niet geforceerde flow weer logischer zijn. Dus daarom zou ik het verschil nog wel eens willen zien hoe groot dat daadwerkelijk is. Maar goed, zoals ik al schreef, zelf zou ik ook altijd kiezen voor horizontaal in de richting van de fans.
Craimasjien @laurxp1 juli 2024 13:08
De chip waar de heat sink op zit is langwerpig/rechthoekig, dit wil zeggen dat de heatsink dat ook is. De heat sink zit gewoon goed op het bordje. Dat de opening van de kast dan aan de verkeerde kant zit kan je alleen Fractal aanrekenen.
Wildfire 30 juni 2024 08:09
Bij meerdere reviewers heeft Fractal bij navraag aangegeven in zijn geheel niet van plan te zijn deze behuizing daadwerkelijk op de markt te brengen. Het was een one-off voor Computex om wat Pi's te herbergen die ze daar gebruikten op hun stand.
Blokker_1999 @Wildfire30 juni 2024 09:02
En dan een minimale bestelhoeveelheid hebben bij de leverancier waarschijnlijk.
Kurai Hoshi @Blokker_199930 juni 2024 09:58
Aan de casing te zien hebben ze deze zelf geprint/laten printen, wat ijslollystokjes met koffie gestained. Wel leuk projectje voor thuis.
Heedless @Kurai Hoshi1 juli 2024 19:21
Misschien een oefen projectje voor een stagiair. Klein beginnen :+
darknessblade @Wildfire30 juni 2024 10:26
ik hoop teminste dat ze de STL files vrijgeven [mischien 1x op april fools 2025]
Captain Kong @darknessblade1 juli 2024 13:06
Aan hand van de afbeeldingen, kan ik deze ook wel voor je namodelleren x)
Rixard @Wildfire1 juli 2024 15:14
Als hier genoeg vraag naar is, verwacht ik binnen de kortste keren iets op Ali Express.
Net zoals nu de Hawk Tuah-producten en bijvoorbeeld de vele Squid Game-artikelen in 2021 en Among Us spul in 2020. Als er genoeg vraag is, dan is er altijd wel een partij die daar op inspringt.
Xfade @Rixard1 juli 2024 20:15
Ik heb nu al 2 Nederlandse photoshop versies gezien, Hak potjes.
PjotrStroganov 30 juni 2024 10:01
Iemand op printables heeft em al nagemaakt.
https://www.printables.co...-5-case-with-wooden-front
dabrainz @PjotrStroganov30 juni 2024 12:38
Nice. Ik wou net reageren met de (retorische) vraag hoe lang het zou duren voordat iemand hem gaat printen. :P Thanks!
z1rconium 30 juni 2024 08:35
Het is een mooi design, maar het praktische probleem waar iedereen over heen lijkt te kijken is dat het ding nog aangesloten moet worden en dan zitten de kabels dus bovenop, dat gaat niet werken, dus moet je hem op z'n zij leggen, terwijl de voetjes onderaan zitten, het esthetische aspect is dan meteen teniet gedaan.
ultimasnake @z1rconium30 juni 2024 08:48
De stroom input van een pi komt uit de zijde waar ook hdmi enzo op zit, en die zit aan de achterkant van dit kastje.

Probleem gaat pas spelen als je utp (vaak stugge kabels) of een bedraad toetsenbord/muis wilt gaan aansluiten.

En ach alles mbt io en plaatsing is helaas een ‘pi thing’ die deze layout hebben ‘bedacht’
rjmno1 @ultimasnake30 juni 2024 13:55
is er uberhoubt plaats voor een voeding?
ultimasnake @rjmno130 juni 2024 14:09
Een pi heeft doorgaans geen voeding (zoals in de pc-termen) maar gewoon usb(-c?) voor power delivery
BlaDeKke @ultimasnake1 juli 2024 13:17
En die usb kabel steekt langst de ene kant in de pi en langst de andere kant in de… lucht?
ultimasnake @BlaDeKke1 juli 2024 16:17
Thanks voor het muggenziften ;-) Maar rjmno1 vraagt of er plaats is voor een voeding, zoals we die kennen in een PC-case (zoals die van Fractal) en daar is geen sprake van bij een Pi. Er loopt dus een kabel uit de achterkant van dit kastje en ja die steek je ergens in om stroom te krijgen maar is niet relevant op de vraag "is er uberhoubt plaats voor een voeding? (red; In de case)".
Splorky @ultimasnake2 juli 2024 07:14
Je kan natuurlijk een 5volt voeding in bouwen met C13 connector naar buiten Overkill en onnodig maar als je het graag wilt zou het kunnen
heuveltje @Splorky2 juli 2024 10:58
Overkill. als in een c13 stekker is ongeveer de helft van de grote van deze kast :)
Splorky @heuveltje2 juli 2024 12:07
Tja, je wil een echte voeding look of niet.
lenwar @ultimasnake30 juni 2024 13:08
Dat maakt het wat mij betreft niet een minder-valide punt dat hij maakt.

Dit is een mooi kastje. Die wil je dus tot op zekere hoogte kunnen etaleren. (Hij moet 'echt' in het zicht staan.) Je komt misschien een end met gehaakte stekkertjes, dus dat je in elk geval strak naar beneden kunt. (al is dan die USB-stroom en HDMI zo dicht op elkaar ook niet optimaal, maar beter dan 'naar achteren'.

Je merkt gewoon aan alles met de pi dat hij voor bepaald doel is ontworpen, en dat is in elk geval niet om hem 'mooi' ergens neer te zetten. ;)
Schway @ultimasnake30 juni 2024 15:25
Zou leuk zijn als de volgende versie alles ook via usbc kan zoals mijn laptop.
1 kabel voor alles.
Verwijderd @z1rconium30 juni 2024 08:59
Je hoeft maar één USB kabel op de achterkant aan de sluiten en van daar uit ga je naar een dock of monitor. De RP5 heeft ondersteuning voor USB-PD. Plus nog een HDMI kabel, ook aan de achterkant. Wat met de RP6 hopelijk niet meer hoeft.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 16:01]

lenwar @z1rconium30 juni 2024 08:43
Dit was ook mijn gedachte. Je ziet dit vrij vaak. Foto’s van apparaten die niet zijn afgesloten (maar wel aan staan! ;) )

Als de Pi zonder toevoeging met PoE zou werken, kun je in theorie met een kabel klaar zijn. (Of als je wifi gebruikt alleen de stroomkabel natuurlijk, of er moet een kastje komen die de PoE-module kan herbergen)
youridv1
@lenwar1 juli 2024 09:00
Je kunt sowieso met 1 kabel klaar zijn. USB-C. Er zijn zat monitoren met een ingebouwde USB-C dock met USB-PD, ethernet en video over een enkele kabel voor laptops.
lenwar @youridv11 juli 2024 09:15
Dan moet je wel net een monitor/televisie hebben die dat ondersteund. Die van mij doen dat niet, maar dat zegt natuurlijk niet zo veel. En ondersteund de pi dat ook om op die manier te werken?

Het is niet zo dat ieder USB-C apparaat dezelfde features heeft. Dit is een inherent nadeel van de USB-C-stekker. Je kunt er van alles mee, maar niet ieder apparaat kan alles, niet iedere kabel is geschikt voor alles en je kunt aan de buitenkant niet zien welk apparaat/kabel iets wel kan.

Maar indien de pi en je monitor/dock dat inderdaad ondersteund, dan valt het in de praktijk wel mee als je dan zo'n haaks USB-C-kabeltje/tussenstekkertje hebt.

(Off-topic: persoonlijk pleit ik bijvoorbeeld voor standaardmarkeringen op de USB-C stekkertjes/kabels: Dus iets van 4k144-120W, FHD60-30W, of zo. Dat scheelt in elk geval het stukje van de kabel.)
youridv1
@lenwar1 juli 2024 09:22
Heb even gezocht. Power, USB en Ethernet werken over de usb-c poorten. Video is niet geïmplementeerd. Geen officiële spec gevonden, enkel proefondervindelijk van users. Helaas 2 kabels dus.

Kan wel zijn dat er wel trucjes zijn om het aan de gang te krijgen. Je kunt met een beetje creativiteit display output over iedere USB verbinding aan de gang krijgen op windows laptops. Dus dan gebruik je niet de implementatie zoals USB hem bedacht had, maar als het maar werkt. Dat vereist mogelijk een dock ipv een luxe monitor en het beperkt je bandbreedte over de single cable.

Terra maakt docking stations met dit soort features en die ondersteunen ook gelijk officieel hoog amperage over 5V, wat de pi gebruikt.
(Off-topic: persoonlijk pleit ik bijvoorbeeld voor standaardmarkeringen op de USB-C stekkertjes/kabels: Dus iets van 4k144-120W, FHD60-30W, of zo. Dat scheelt in elk geval het stukje van de kabel.)
Ik zou een paar tiers maken met minimum requirements. Bronze, Silver, Gold bijvoorbeeld.
Bronze: 1080p60, 65W, ethernet, USB3.0 voor simpele setups met een externa laptop
Silver: 2-3x1080p60, 120W, ethernet, USB3.0 voor luxere kantoor werkplekken
Gold: 2-3x4K60/1440pHFR, 250W, 2.5-5Gbit ethernet voor nog een stapje luxer of iemand met een gaming laptop

en dan kun je nog meer tiers toevoegen mocht je 4K144 willen ofzo, platinum bijvoorbeeld waar dan alles op zit wat een luxe game pc nodig heeft. Met workstations kun je met Gold af.

Dat label kun je dan op alle producten zetten. Laptops, docks, kabels, monitoren, projectors, moederborden, nucs, kvm's, TV's, receivers, chromecasts, settopboxes
En dan HDMI niet implementeren in deze standaard maar alleen DP zodat HDMI Forum de pot op kan met hun royalties.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 16:01]

lenwar @youridv11 juli 2024 10:10
Ik zou een paar tiers maken met minimum requirements. Bronze, Silver, Gold bijvoorbeeld.
Bronze: 1080p60, 65W, ethernet, USB3.0 voor simpele setups met een externa laptop
Silver: 2-3x1080p60, 120W, ethernet, USB3.0 voor luxere kantoor werkplekken
Gold: 2-3x4K60/1440pHFR, 250W, 2.5-5Gbit ethernet voor nog een stapje luxer of iemand met een gaming laptop
Ik heb hier is over zitten filosoferen. En ik denk dat je dat juist beter niet kunt doen. De USB-C stekker/kabel is echt een 'slettenstekker'. Die doet het met alles en iedereen. Nu ga je uit van (vrijwel alleen) alleen multimedia/computer gebruik. de USB-C stekker wordt ook gebruikt om menig apparaat (tandenborstel, vibrator, afstandsbediening, enz, enz, enz.) op te laden. Daar is dus geen video/netwerk voor nodig. Enzovoorts.

Ik zou het dus juist meer specifiek benoemen. Juist door met tiers te werken, ben je gelijk heel beperkt, ook naar de toekomst. Nu heb brons/zilver/goud. Dan krijgen we misschien later platina/diamant? En daarna hang je.
Nu hebben we USB3.0/3.1 Straks hebben we USB4 over dezelfde stekker. Allicht dat er straks nog meer protocollen over dezelfde stekker gaan.

Ook doen die tiers 'kwaliteit' suggereren, waar een kabel fit-for-purpose moet zijn. Je hebt geen bijzondere kabel nodig om je telefoon op te laden, maar als je dan 'maar een brons-kabeltje' krijg bij je telefoon van 900 euro voelt dat allicht niet goed voor Jan met de korte achternaam.
youridv1
@lenwar1 juli 2024 11:36
Dan krijgen we misschien later platina/diamant? En daarna hang je.
Dan ga je nummeren. Dat is overzichtelijker dan dat de gebruiker voor ieder los protocol de specsheet moet gaan lezen voor een kabel.
Bijvoorbeeld zoals bij waterdichtheid. Die hebben een nummertje voor water en een nummertje voor stof. Dan maak je dus een code met 4 nummertjes. Power, Display, Netwerk en USB. Als de optie er niet op zit, gebruik je daarvoor een 0 of X
Nu ga je uit van (vrijwel alleen) alleen multimedia/computer gebruik. de USB-C stekker wordt ook gebruikt om menig apparaat (tandenborstel, vibrator, afstandsbediening, enz, enz, enz.) op te laden. Daar is dus geen video/netwerk voor nodig. Enzovoorts.
Dat is altijd al zo geweest. Altijd nog beter dan het er gewoon niet bij vermelden. Dan shippen fabrikanten een usb kabel bij de vibrator en kun je nergens aan zien dat het een power only cable is. Zet het er gewoon op, net als bij een ethernet kabel. Alle apparaten die jij noemt hebben helemaal niks nodig en hoeven dus helemaal geen "tier" te hebben op vermogen na.
Ook doen die tiers 'kwaliteit' suggereren, waar een kabel fit-for-purpose moet zijn. Je hebt geen bijzondere kabel nodig om je telefoon op te laden, maar als je dan 'maar een brons-kabeltje' krijg bij je telefoon van 900 euro voelt dat allicht niet goed voor Jan met de korte achternaam.
Dan is Jan met de korte achternaam een dief van zijn eigen portemonnee. Je kunt de naamgeving toch niet dichttimmeren. Nu met HDMI is er niets aan de naam dat kwaliteit suggereert en toch koopt men kabels met gold plated connectors eraan, dubieuze 80plus Gold voedingen voor hun diy pc en tankt men V-power in hun boodschappenauto. Sukkels houd je altijd.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 16:01]

ABD @z1rconium30 juni 2024 10:46
Mooi? Dat is subjectief, ik vind dat raampje foeilelijk en zo'n beetje elke vrouw zou zoiets niet toestaan in een smaakvol ingerichte woonkamer.

Dit is eenvoudig op te lossen door de die latjeslook ook aan de lange zijde te hebben. Extra voordeel dat men één 8cm fan kan installeren, dat geeft veel minder geluid als 2 4cm fans, die veel meer rpm nodig hebben. En je kunt indien nodig of gewensd een dikker koelblok installeren, dat zie je toch niet.

Overigens is dit mijn subjectieve mening, ik vind die vensters en rgb kermiskasten sowieso een probleem bij atx kasten. Er zit op zijn best een meshzijkant in, gesloten varianten van kasten die aan mijn eisen voldoen zijn op één hand te tellen. Voorheen kreeg je standaard een gesloten zijkant en er een raam of mesh bij bij de luxere varianten. Tegenwoordig is het woord 'gamer' blijkbaar synoniem voor kermisliefhebber.

Goed, ik ben tevreden over mijn Archon Neo, en je kunt elke case wegstoppen in je TV meubel of achter je beeldscherm verbergen, maar een tv kastje van een kunstenaar/ontwerper zou best leuk zijn.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 16:01]

Evanesco @ABD30 juni 2024 17:30
Mooi? Dat is subjectief, ik vind dat raampje foeilelijk en zo'n beetje elke vrouw zou zoiets niet toestaan in een smaakvol ingerichte woonkamer.
Ja want alleen vrouwen houden van een mooi ingericht huis, mannen slepen alleen maar lelijke meuk het huis in en moeten "toestemming" vragen aan hun vrouw daarvoor... |:(

OT: ik vind het wel een gaaf kastje, al is hij niet meer zo mooi als er allerhande kabels uitsteken denk ik.
ABD @Evanesco1 juli 2024 20:06
Nee, het is meer van wat achter dat raampje zit, nl die foeilelijke groene printplaat. Er is geen vrouw die dat interessant vindt om te zien. Ik heb genoeg afzichtelijke beeldjes, home of love Xenox bordjes, smaakvol roze etc bij vrouwen gezien; dat bedoel ik echt niet.

Misschien niet helemaal duidelijk uitgedrukt, alhoewel ik het mij niet kan voorstellen dat jullie dat jaren 50 jaar oude foute groen wel mooi vinden?

Daarnaast, en dat benoem ik ook, zit er nog een voordeel aan latjes ipv dat raam, namelijk ruimte voor een 8cm fan. 4cm fans maken veel teveel herrie, die maken meer rpm met hoge toon. Dat is heel onprettig. Fans zijn steeds belangrijker voor de Pi, want ze worden steeds heter. De Pi5 wordt behoorlijk warm onder stress.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 16:01]

Steenvoorde @ABD30 juni 2024 21:36
Mooi? Dat is subjectief, ik vind dat raampje foeilelijk en zo'n beetje elke vrouw zou zoiets niet toestaan in een smaakvol ingerichte woonkamer.
Ik heb een North (ATX versie in het wit met mesh) met RGB (maar dan heel subtiel) gewoon in mijn woonkamer staan, het hout past mooi bij de vloer en de kast ernaast. En het idee om mijn computer in mijn smaakvol ingerichte woonkamer te zetten kwam van mijn vrouw, dus misschien kan je (andere) vrouwen beter voor zichzelf laten praten? ;)
Splorky @ABD2 juli 2024 07:18
Ik snap het helemaal, je mist RGB leds.
Rambolinie 30 juni 2024 06:24
Wauwww wat een mooie afgewerkte kast, nog enkele losse backplates en klaar 😊

Ik zou zeggen laat maar komen!

1 nadeel, als je de pi voor verschillende projectjes gebruikt dan plak je deze niet even simpel achter de tv! Dat is wel een minpunt🤔

Maar goed daar is deze kast ook niet voor bedoeld natuurlijk. Al het al een mooie kast!

Edit: puntje van “nadeel” zin aangepast…

[Reactie gewijzigd door Rambolinie op 22 juli 2024 16:01]

jongetje @Rambolinie30 juni 2024 08:21
Grappige opmerking. Je vind het een enorm mooie kast en vind het jammer dat je die niet uit het zicht achter je TV kunt plakken???
Rambolinie @jongetje30 juni 2024 10:29
Ik heb maar 1 pi te liggen en pruts weleens voor verschillende dingen..

maar als je zo’n mooi kastje erom heen hebt, je hem voor het testen niet “even” achter de tv hangt… daar ik geen kastjes etc. onder de tv heb… 😊
mdj84nl @Rambolinie3 juli 2024 16:41
en tijdens het testen wil jij een mooi kastje.. ?
Vreemde beredenering.

Daarbij meteen mijn mening dat ik dit een beetje onzin vind. Zo een raspberry bouw je toch eigenlijk altijd weg in de meterkast, rack of ergens achter (zoals je tv)
Jochem @Rambolinie30 juni 2024 08:33
Volgens mij zijn er 100-den alternatieven (behuizingen) om je pi achter je tv te plakken met klttenband.
aadje93 @Rambolinie30 juni 2024 10:19
tsja je vind het mooi (Wat ie ook zeker is) en dan wil je hem achter de TV plakken, is het een sport om de eerste post te halen?

Dit soort kastjes zijn niet gemaakt om achter de TV te plakken, deze leg je neer waar het wel in zicht moet zonder dat het er lelijk uit ziet.
Rambolinie @aadje9330 juni 2024 10:28
Ik zeg niet dat ik de pi in dit kastje wil zetten en hem dan vervolgens achter de tv wil hangen… dat zou natuurlijk onzin en zonde zijn… maar als je aan het prutsen bent en zo’n mooi kastje erom hebt, je hem voor het testen niet “even” achter de tv hangt… daar ik geen kastjes etc. onder de tv heb….

En waarom zou ik de eerste post willen hebben 🤔 zo vaak reageer ik helemaal niet.. dus nee dat soort dingen boeit me niks..
Ruvetuve 30 juni 2024 07:42
Leuk ding en zal zeker niet misstaan in de woonkamer of op thuiskantoor!

Ik denk dat alleen een top hat te doen is met deze behuizing voor bijv een nvme.
marapuru 30 juni 2024 08:03
Grappig ding zeg!

De voorzijde deed mij heel even denken aan de stokjes van waterijsjes :+
sapphire 30 juni 2024 09:04
Misschien moet Fractal zich eens richten op de North ITX waar veel naar gevraagd word :)
turbojet80s 30 juni 2024 09:07
Leuk artikel! Ik ben verbaasd over de testresultaten: Omdat er meer cooling dan computer aanwezig is had ik daar eigenlijk ook meer van verwacht.
protected22 30 juni 2024 09:52
Best grappig verzonnen! Wie weet komt er uiteindelijk alsnog een markt voor.

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