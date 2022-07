Ontwikkelaars krijgen experimentele build Asahi Linux werkend op M2-chips

De makers van Asahi Linux hebben een experimentele versie van de distributie uitgebracht die werkt op Apples M2-chip. Het gaat om een experimentele build die wel opstart, maar nog verre van goed werkt.

De makers van Asahi Linux schrijven in een blogpost dat de makers al relatief snel een port van het OS naar Apples M2-chip hebben kunnen maken. Op het moment werkt dat rudimentair: de distro boot met ondersteuning voor USB, NVMe, accustatus en wifi, maar er is ook nog veel dat niet goed werkt. Zo werkt het toetsenbord nog niet in U-Boot en Grub. Daarvoor hebben gebruikers dus een extern toetsenbord nodig. Inmiddels werken het toetsenbord en trackpad wel in de distro, waarmee het besturingssysteem al wel te gebruiken is.

De makers zeggen dat ze het besturingssysteem alleen nog hebben getest op een MacBook Pro 13". Ook zou er ondersteuning zijn voor de MacBook Air, maar dat hebben de makers nog niet getest. De ontwikkelaars zeggen dat de Linux-versie is gebaseerd op macOS 12.4. Het team achter Asahi wil daar geen langetermijnondersteuning voor geven en waarschuwt gebruikers dat ze op een later moment handmatig bootcomponenten naar macOS 13.0 moeten upgraden.

De installatie werkt volgens de makers alleen als gebruikers de expertmodus inschakelen in de Asahai Installer. Ze waarschuwen ook dat veel componenten waarschijnlijk nog niet werken.

Asahi Linux werkt al langer aan een Linux-versie voor Apples eigen socs. In maart bracht het bedrijf voor het eerst een alphabuild uit voor computers met de M1-chip. Daar ging veel werk aan vooraf, maar de makers zeggen dat toekomstige distro's een stuk makkelijker te porten zullen zijn naar nieuwe Apple-chips zoals de M2.