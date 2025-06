Google gaat RCS-berichten standaard versleutelen, ook in groepsgesprekken

Google versleutelt RCS-berichten voortaan standaard. Het bedrijf had daar al een proef mee lopen, maar maakt dat nu definitief. Ook berichten in groepsgesprekken worden in de toekomst standaard versleuteld.

De encryptie staat voortaan aan voor alle Rich Communication Services-berichten in de Berichten-app, schrijft Google. Dat geldt voor nieuwe en bestaande gebruikers. Die kunnen de versleuteling wel uitzetten in de instellingen. Eerder was versleuteling alleen als opt-in beschikbaar.

Google zegt ook dat het alle groepsgesprekken over RCS voortaan versleutelt. Daarmee startte het bedrijf vorig jaar een test.