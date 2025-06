Apple wil volgend jaar ondersteuning voor sms-opvolger RCS toevoegen aan iPhones

Apple voegt volgend jaar ondersteuning voor de RCS-berichtenstandaard toe op iPhones. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf aan TechRadar en 9to5Mac. Deze standaard moet naast iMessage blijven bestaan.

RCS wordt 'later volgend jaar' via een software-update toegevoegd aan iPhones, stelt de woordvoerder aan TechRadar en 9to5Mac. "We geloven dat RCS Universal Profile betere interoperabiliteit biedt dan sms of mms." De standaard moet 'naast iMessage' beschikbaar komen als afzonderlijke dienst. Ook zullen sms en mms als alternatief beschikbaar blijven.

De toevoeging van deze standaard moet de samenwerking tussen berichtenapps op iPhones en Android-apparaten bevorderen. Zo wordt het bijvoorbeeld voor Android- en Apple-gebruikers mogelijk om video's en foto's in hoge kwaliteit naar elkaar te verzenden zonder gebruik van een extra applicatie. Ook kunnen gebruikers van de verschillende besturingssystemen hun locatie met elkaar delen en worden zaken als leesbevestigingen en typindicatoren zichtbaar. Anders dan sms en mms werkt RCS ook via wifi of mobiele gegevens.

Wel biedt RCS in tegenstelling tot iMessage vooralsnog standaard geen end-to-endversleuteling. Apple laat weten dat het, in tegenstelling tot Google, niet zelf een versleutelingslaag aan RCS gaat toevoegen, maar in plaats daarvan met de GSM Association wil samenwerken om encryptie standaard onderdeel te maken van RCS.

RCS wordt al jaren gezien als 'sms 2.0' en Google ondersteunt de standaard al enkele jaren in Android, maar Apple wilde iets anders. In september 2022 hintte Apple-ceo Tim Cook er nog op dat er geen ondersteuning voor RCS komt in iPhones omdat gebruikers niet zouden willen dat Apple daar energie aan besteedt. Google en Samsung zijn reeds campagnes gestart om Apple te overtuigen de standaard te ondersteunen. Eerder deze maand pleitten Google en enkele Europese providers er ook voor dat iMessage onder de Digital Markets Act komt te vallen. Daardoor zou Apple onder meer interoperabiliteit mogelijk moeten maken.