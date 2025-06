'Productie iPhone 15 ligt zestien procent hoger dan die van iPhone 14'

Display Supply Chain Consultants stelt dat er in oktober 70 miljoen schermpanelen voor de iPhone 15 zijn geproduceerd. Dat is naar verluidt 16 procent meer dan het aantal geproduceerde schermpanelen voor de iPhone 14-smartphones in oktober vorig jaar.

Het analistenbureau schrijft dat de productie van schermen voor de iPhone 15-modellen in juni van start is gegaan. De schermen van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zouden tot nu toe 64 procent van het productievolume voor hun rekening hebben genomen. In oktober was dat volgens Display Supply Chain Consultants zelfs 71 procent.

Het analistenbureau concludeert dat er een toenemende vraag naar Pro-modellen is en stelt dat de gemiddelde verkoopprijs van iPhone 15-modellen momenteel 5 procent hoger ligt dan die van de iPhone 14-smartphones in de periode juni tot en met oktober 2022.

Samsung Display is de hofleverancier van schermpanelen voor iPhones. Het Zuid-Koreaanse bedrijf maakte in oktober van dit jaar nog 74 procent van alle schermpanelen die vervolgens in een iPhone werden geplaatst. LG Display nam 25 procent voor zijn rekening. Het Chinese bedrijf BOE mocht in oktober voor het eerst displays voor iPhone 15-modellen produceren en stond die maand in voor 1 procent van alle schermpanelen.