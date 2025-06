'Sideloaden apps op iPhone en iPad vanaf eerste helft 2024 mogelijk'

Het sideloaden van apps op iPhones en iPads wordt naar verluidt mogelijk vanaf 'de eerste helft van volgend jaar'. De Digital Markets Act verplicht Apple om het installeren van apps uit andere appwinkels dan de App Store toe te staan in de EU.

Volgens Mark Gurman is Apple van plan om sideloading in de eerste helft van 2024 toe te staan voor iOS en iPadOS. Dat zegt de Bloomberg-journalist in het Q&A-gedeelte van zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Een exacte datum is niet bekend, maar onder de DMA moeten poortwachters zoals Apple de veranderingen uiterlijk in maart 2024 hebben doorgevoerd. Ook techbedrijven als Meta, Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet moeten aan de eisen voldoen.

Naar verluidt wordt het sideloaden om veiligheidsredenen door Apple 'sterk gecontroleerd'. Wat dat precies betekent, is niet bekend. Het is mogelijk dat iPhones en iPads waarschuwingen tonen of toestemming vragen als gebruikers een app buiten de App Store om willen installeren. Ook zou de techgigant van plan zijn om zijn berichten- en betaalapps aan te passen.

Als Apple zich niet aan de DMA houdt, riskeert het techbedrijf boetes van maximaal twintig procent van de omzet. Als iPhone-gebruikers een andere appwinkel dan de App Store gebruiken, hoeven ontwikkelaars bovendien niet tot dertig procent van de omzet aan Apple af te dragen.

Het toestaan van sideloading is niet de eerste verandering die de EU afdwingt bij de techgigant. Apple wordt ook gedwongen om de Lightning-poorten in zijn apparaten in te wisselen voor USB-C. Over twee jaar is het bedrijf naar verluidt volledig klaar met die transitie. De iPhone 15 is al over, waardoor alle nieuwe smartphones voortaan over USB-C beschikken.