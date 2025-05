Apple biedt enkele 3d-films voor Vision Pro aan in testversie Apple TV-app

Apple biedt via de Apple TV-app voor de tvOS 17.2-bèta enkele 3d-versies van films aan, waaronder van Jurassic World Dominion en Warcraft. De aankomende Vision Pro-headset, die vooralsnog niet in de Benelux uitkomt, ondersteunt het weergeven van video in 3d.

Gebruikers kunnen via de vernieuwde Apple TV-app in de tvOS 17.2-bèta bepaalde films vinden waar een 3d-logo en het profiel van een Vision Pro-bril bij staat, aldus FlatpanelsHD. Eerder kondigde Apple aan dat de aankomende AR-headset 3d-films ondersteunt, alsmede het nieuwe Immersive Video-format. Eerder werd tijdens demo's van de Vision Pro een fragment van Avatar: The Way of Water in 3d getoond. Vooralsnog staat die film volgens FlatpanelsHD niet als 3d gemarkeerd in de Apple TV-app. Het is niet duidelijk wanneer Apple 3d-films voor alle gebruikers beschikbaar maakt. De Vision Pro komt begin volgend jaar voor 3499 dollar uit, in eerste instantie in de VS en later ook in andere landen. Het is niet duidelijk of en wanneer de bril in de Benelux uitkomt.

Films die op dit moment via Apple TV-app in de tvOS 17.2-bèta als 3d zijn aangemerkt: