Apple lost twee zerodays in iOS 17, iPadOS 17 en macOS op

Apple heeft donderdag een patch uitgebracht voor iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 en macOS Sonoma 14.1.2 die twee kwetsbaarheden oplost. Deze zitten in de WebKit-browserengine. Het gaat daarbij om een out-of-boundsreadbug en een bug die het geheugen corrumpeert.

In de patchnotes staat dat de kwetsbaarheden de registraties CVE-2023-42916 en CVE-2023-42917 hebben gekregen. Beide zerodays zijn ontdekt en gerapporteerd door Clément Lecigne van Googles Threat Analysis Group.

De zerodays zijn aangetroffen in WebKit. Apple zegt over CVE-2023-42916 dat deze 'bij het verwerken van webinhoud gevoelige informatie kan vrijgeven'. Over CVE-2023-42917 schrijft Apple dat 'het verwerken van webinhoud kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code'. Het bedrijf zegt dat het op de hoogte is van een rapportage over het mogelijke misbruik van de zerodays in iOS-versies voor versie 16.7.1.

