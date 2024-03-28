Google: 50 procent meer zerodays actief misbruikt in 2023 dan in 2022

Het aantal actief misbruikte zerodays is in 2023 flink gestegen ten opzichte van 2022. Dat stellen Googles Threat Analysis Group en beveiligingsbedrijf Mandiant in een nieuw rapport. In totaal telden de organisaties 97 misbruikte zerodaylekken, vijftig procent meer dan in 2022.

61 van de gevonden zerodays troffen platformen en producten voor eindgebruikers, zo schrijven de organisaties in het rapport. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbaarheden in mobiele apparaten, besturingssystemen en browsers.

De meeste daarvan werden gevonden in Windows (17), waar het vooral gaat om kwetsbaarheden waarmee een aanvaller met toegang tot een systeem zijn rechten kan verhogen. Verder werden veel actief misbruikte zerodays gevonden in Safari (11), iOS (9), Android (9) en Chrome (8). Bij Safari en Android is bovendien een flinke stijging zichtbaar. In Safari werden acht meer actief misbruikte zerodays waargenomen dan in 2022. Bij Android gaat het om zes meer zerodays.

Naast kwetsbaarheden in producten voor eindgebruikers, werden ook 36 actief misbruikte zerodays waargenomen in enterprisetechnologieën, zoals beveiligingssoftware en apparaten voor ondernemingen. Google TAG en Mandiant benadrukken dat dit een flinke stijging is ten opzichte van eerdere jaren. In 2019 was slechts 11,8 procent van de zerodays gericht op enterprisetechnologieën, terwijl dat in 2023 37,1 procent was. Volgens de organisaties geeft dat een voortdurende verschuiving weer in het soort producten dat doelwit is voor misbruik.

TAG en Mandiant wisten voor 58 van de 97 zerodays een motief vast te stellen. Slechts tien van de zerodays, ofwel 17,2 procent, wordt misbruikt door financieel gemotiveerde aanvallers. Dat is iets minder dan in 2022. 41,4 procent van de zerodays werd misbruikt door aanvallers die aan spionage doen. Verder zet China volgens het rapport de meeste zerodays in, gevolgd door Rusland, Noord-Korea en Belarus.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 28-03-2024 09:24
4 • submitter: wildhagen

28-03-2024 • 09:24

4

Submitter: wildhagen

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Reacties (4)

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graceful 28 maart 2024 10:31
Het is ook niet meer de vraag of je gegevens gestolen worden of inbraak poging gedaan wordt op je systeem, maar wanneer.

Ook bedrijven moeten een veel betere policy gaan houden op feit dat ze data verwerken en dat ze mogelijk bakken aan data vasthouden van jaren geleden die allang weg kan. Want de kans dat de data lekt, wordt met de dag groter.

Een consultant die je verteld wat je allemaal nog beter kan doen gaat je niet helpen. Je moet stoppen met klanten om gegevens vragen die je niet nodig hebt (telefoonnummer bij versturen van pakketje? Volledige naam voor versturen van webshop bestelling!?) en zeker als het gaat om IDs moet daar echt mee gestopt worden.

Mocht je de data die je vraagt als bedrijf écht nodig hebben, flikker het dan zo snel mogelijk weg. Triple zero het weg. Je houd toch ook geen goudstaven meer in huis en verteld tegen iedereen dat je goudstaven nodig hebt om bij je binnen te komen.

Oh ja, laat ons alsjeblieft ons BSN vervangen. Desnoods bij elke paspoort refresh doen we dat gewoon alvast voor de zekerheid, geen idee.
Azenomei @graceful28 maart 2024 14:36
Volledige naam etc heb je helaas als webshop wel nodig door de belasting en witwas regels. Vrij lang ook.
nullbyte @Azenomei28 maart 2024 19:57
LOL witwassen is strafbaar
SpiceWorm 31 maart 2024 14:55
Verder zet China volgens het rapport de meeste zerodays in, gevolgd door Rusland, Noord-Korea en Belarus.
Uiteraard had de VS in dit lijstje moeten staan, maar aangezien de analyse uitgevoerd is door Amerikaanse bedrijven staat het er niet in.

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