Google repareert voor de negende keer in 2024 een zeroday in Chrome

Google heeft een Stable-release van Chrome 128 uitgebracht met daarin ook een fix voor een zeroday. Het gaat om een type-confusionfout in de V8-JavaScript-engine van Chrome. Volgens Google wordt de fout al actief misbruikt.

Aanvallers kunnen met een type-confusionfout de browser laten crashen, maar de fout is ook te gebruiken om op afstand eigen code uit te laten voeren op apparaten van slachtoffers. Dat is dus ook mogelijk met CVE-2024-7971, de negende zeroday in Chrome die in 2024 door Google is verholpen.

De fout wordt als hoog risico ingeschat, al geeft Google verder nog weinig informatie over het probleem. Pas nadat het merendeel van de gebruikers Chrome heeft geüpdatet, wil Google details over de fout vrijgeven, zo schrijft het bedrijf. De bug wordt gedicht in Chrome 128.0.6613.84 voor Linux en Chrome 128.0.6613.84/.85 voor Windows en macOS.

De nieuwe versie van Chrome bevat in totaal 38 beveiligingsfixes. Het gaat onder meer om fixes voor zes andere kwetsbaarheden die als hoog risico worden ingeschat, zoals een buffer-overflowfout in Fonts en een andere type-confusionfout in de V8-JavaScript-engine.