Oracle brengt Java 23 uit met twaalf JDK Enhancement-voorstellen

Oracle heeft Java 23 uitgebracht, dat prestaties en runtime verbetert. Ook zijn er een aantal verbeteringen toegevoegd, waaronder twaalf zogenaamde JDK Enhancement Proposals, of jeps. Veel van de verbeteringen zijn echt alleen nog als preview beschikbaar.

Java 23 is een feature-release, die zeker zes maanden ondersteuning krijgt van Oracle, zo schrijft Oracle in een aankondiging. Alle releasenotes van Java 23 zijn hier te vinden. In maart 2025 verschijnt Java 24, waarmee de ondersteuning voor deze versie weer vervalt.

Java 23 komt met diverse nieuwe taalfeatures. Zo is er een preview uitgebracht voor 'Primitive Types in Pattern'. Hiermee worden diverse restricties voor primitieve types in pattern matching verwijderd. Ook wordt het hiermee mogelijk om instanceof en switch te gebruiken.

Verder verschijnt een derde preview van 'Implicity Declared Classes and Instance Main Methods'. Deze preview bouwt verder op previews uit Java 21 en 22, met als doel om Java te vereenvoudigen voor beginners. Concreet moet deze verbetering ervoor zorgen dat beginners hun eerste Java-programma's kunnen schrijven, zonder dat ze eerst features moeten leren kennen die bedoeld zijn voor grotere en complexere programma's.

Module import declarations, dat ook in preview is, laat ontwikkelaars packages die door een module geëxporteerd zijn, importeren zonder dat de importcode in de module aanwezig moet zijn. Verder zijn er updates rondom libraries, zoals de derde preview van Structured Concurrency, waarmee groepen van gerelateerde taken in verschillende threads geconsolideerd worden.