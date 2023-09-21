Oracle brengt Java 21 uit als lts-release met acht jaar ondersteuning

Oracle heeft Java 21 uitgebracht. De lts-release krijgt dit keer acht jaar ondersteuning. In JDK 21 zitten niet alleen stabiliteits- en beveiligingsupdates, maar ook nieuwe features zoals virtual threads en structured concurrency.

Oracle heeft de Java Development Kit 21 breed beschikbaar gemaakt. Het gaat om een long term release, maar wel eentje die dit keer langere ondersteuning krijgt dan gemiddeld. Oracle brengt normaal ieder half jaar een nieuwe versie van Java uit en iedere twee jaar een lts-release. JDK 21 krijgt acht jaar ondersteuning. Alle releasenotes zijn hier te vinden.

In de nieuwe versie van de populaire programmeertaal zitten meerdere grote verbeteringen. Daarvan hebben er vijftien een JDK Enhancement Proposal gekregen. Een van de verbeteringen in de taal is de toevoeging van een api voor structured concurrency. Daarmee worden verschillende taken die op verschillende threads draaien, samengevoegd en behandeld. Ook is er een nieuwe api toegevoegd voor key encapsulation. Daarmee kunnen symmetrische encryptiesleutels worden beveiligd via algoritmes als RSA-KEM. Ook zijn er virtual threads toegevoegd aan de taal waarmee applicaties die veel doorvoer hebben, makkelijker worden bijgewerkt.

Verder zit er een preview in de taal voor classes die nog geen naam hebben. Ook is de ondersteuning voor de Windows 32bit-x86-port weggehaald. In de toekomst moet dat helemaal uit de JDK verdwijnen.