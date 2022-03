Java 18 met Simple Web Server verschijnt en JavaOne keert terug

Oracle heeft Java 18 beschikbaar gesteld. De nieuwe versie van de programmeertaal bevat negen nieuwe functies op basis van JDK Enhancement Proposals waaronder Simple Web Server voor het testen van code. De JavaOne-conferentie keert dit jaar terug.

Versie 18 van het Java-platform bevat volgens Oracle 'duizenden' verbeteringen voor prestaties, stabiliteit en beveiliging. In totaal hebben 2062 JIRA-issues een fix gehad, waarvan 1261 door Oracle en 801 door de Java-gemeenschap van ontwikkelaars. Van die fixes waren er 168 door individuen gedaan. Verder zijn er negen JDK Enhancement Proposals doorgevoerd. Zo betreft JEP 400 de wijziging dat UTF-8 voortaan de tekencodering is van de standaard Java-api's. Dit moet voor consistentie zorgen en onverwacht gedrag voorkomen, wat kon gebeuren bij het ontwikkelen en testen met de ene tekencodering en uitvoeren met de andere.

Simpel Web Server, JEP 408, biedt een tool om via command-line snel een eenvoudige webserver te starten op localhost:8000. Ontwikkelaars kunnen zo op simpele wijze zien hoe hun Java-code er op het web uitziet. Een derde JEP is 413, die het toevoegen van codesnippets aan de api-documentatie mogelijk maakt. Met behulp van de @snippet -tag voor JavaDoc kunnen ontwikkelaars eenvoudig voorbeeldcode in de api-documentatie plaatsen.

Oracle meldt tegelijkertijd dat JavaOne terugkeert en wel als onderdeel van de Oracle CloudWorld die van 16 tot en met 20 oktober plaatsvindt in Las Vegas. Het bedrijf belooft sessies op het gebied van Java in combinatie met database, microservices, DevOps en machinelearning. JavaOne was het jaarlijkse evenement voor Java-ontwikkelaars dat Sun Microsystems in 1996 voor het eerst hield. In 2018 maakte Oracle bekend dat het evenement zou stoppen en plaats moest maken voor het breder opgezette Oracle Code One.