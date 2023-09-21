'Apples eigen 5G-modem loopt drie jaar achter op de beste modem van Qualcomm'

Apple zou nog verre van tevreden zijn met zijn eigen 5G-modems, claimt The Wall Street Journal. De Apple-prototypes die eind vorig jaar werden getest, zouden ruim drie jaar achterliggen op de beste modemchips van Qualcomm.

Uit interne tests eind vorig jaar bleek dat de modemchips van Apple nog te langzaam waren en snel oververhit raakten. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van gesprekken met voormalige Apple-ingenieurs en -leidinggevenden. Ook zou de printplaat van de modem ongeveer de helft van de grootte van de iPhone zelf beslaan en daarmee onbruikbaar zijn.

Het zou oorspronkelijk de bedoeling zijn dat de eigen modems al dit jaar in de iPhone 15-serie gebruikt zouden worden, maar de ondermaats presterende prototypes gooiden eind vorig jaar roet in het eten, stellen de bronnen van de krant. Als ze toch zouden worden gebruikt, zou dat naar verluidt hebben betekend dat de iPhone 15 op het gebied van draadloze snelheden het onderspit zou delven bij de concurrentie.

Daarom besloten de leidinggevenden om het gebruik van een eigen modem uit te stellen tot 2024. Al snel werd echter duidelijk dat dat doel ook niet gehaald zou kunnen worden, aldus de krant. Daarop zou Apple besloten hebben om weer om de tafel te gaan zitten met Qualcomm. Eerder deze maand werd bekend dat beide bedrijven tot een overeenkomst zijn gekomen waarbij laatstgenoemde nog in ieder geval tot en met 2026 5G-modems blijft leveren aan Apple.

De bronnen die WSJ spreekt, zijn veelal kritisch op Apples handelen. Zo zouden de ontwikkelingsteams verspreid zijn over de hele VS en daarbuiten zonder dat er een gezamenlijke leidinggevende was. "Sommige managers ontmoedigden het om slecht nieuws over vertragingen of andere tegenslagen te melden aan de ingenieurs, wat leidde tot onrealistische doelen en gemiste deadlines", schrijft de krant.

De leidinggevenden zouden geen ervaring hebben met de ontwikkeling van draadloze chips en daardoor te strakke deadlines meegeven, melden voormalige Apple-ingenieurs. Pas nadat de prototypes eind vorig jaar werden getest, kregen ze vat op de uitdagingen die de ontwikkeling van een 5G-modem met zich meebrengt, aldus WSJ. De bronnen van de krant verwachten dat Apple op zijn vroegst eind 2025 met een eigen chip op de proppen komt die 'vergelijkbaar is' met een Qualcomm-modem.