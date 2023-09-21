Vpn-dienst Mullvad maakt volledige infrastructuur ram-only

Mullvad heeft zijn volledige vpn-infrastructuur overgezet naar alleen ram. Met die harddiskloze infrastructuur moet de dienst 'transparanter en auditbaar' worden. Bovendien moet de vpn zo stabieler en sneller worden.

Vpn-dienst Mullvad schrijft dat het de migratie naar een volledige ram-onlyinfrastructuur succesvol heeft afgerond. Het bedrijf begon daar in 2022 al mee. In dat jaar en eerder dit jaar liet Mullvad al een audit uitvoeren op de diskloze infrastructuur, maar nu kan die volledig operationeel worden ingezet.

Het bedrijf heeft voor de nieuwe infrastructuur een eigen bootloader gemaakt, stboot of System Transparancy Bootloader. Die downloadt het besturingssysteem bij iedere reboot vanaf een Mullvad-server. Het OS is 200MB groot. De dienst draait verder op een uitgeklede versie van de Linux-kernel waarvan Mullvad de mainline-ontwikkelbranche volgt om updates snel door te voeren.

Mullvad noemt meerdere voordelen van een harddiskloze omgeving. Een daarvan is dat stboot transparanter is in wat er op de server gebeurt. Data wordt bovendien automatisch verwijderd van servers bij een herstart. Bovendien kan Mullvad zo sneller inspelen op verouderde packages op het systeem en zijn er minder serveronderdelen die stuk kunnen gaan. Het bedrijf zegt dat loggen ook in ram nog steeds wel mogelijk is, maar dat het dat niet doet en dat er door diskloos te gaan minder risico's zijn dat er per ongeluk verkeerde informatie alsnog ergens achterblijft.