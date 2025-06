Metalband Nanowar Of Steel brengt in Java geschreven nummer uit op GitHub

Muziek maken met programmeercode? Komediemetalband Nanowar Of Steel heeft precies dat gedaan. De tekst van het nieuwe nummer HelloWorld.java bestaat namelijk volledig uit Java-code. Het nummer is ook op GitHub gepubliceerd.

Het doel van het project is om 'echt metalprogrammeren' te ondersteunen, stelt de band op de GitHub-pagina. "In feite betekent dit: schrijf zulke slechte code dat alleen jij het kunt zingen." Door de programmeercode van muziek te voorzien, maakte de band een metalnummer.

Het nummer is ook een executable, die via de GitHub-pagina te downloaden is. De Java-applicatie print meerdere keren 'Hello World!', op basis van een door gebruikers gedefinieerde parameter. Het programma demonstreert verder het gebruik van loops en conditionals. Ook wordt er expres een bug geïntroduceerd om error handling weer te geven.