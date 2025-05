"Google repareert voor zesde keer in 2024 zeroday in Chrome"

Google heeft een Stable-release van Chrome 125 uitgebracht. In die versie is een bug gerepareerd waarvan Google zegt dat er een publieke exploit van bekend is. Details over die mogelijke uitbuiting ontbreken. Het is inmiddels de zesde zeroday die dit jaar in de browser is gevonden.

Google schrijft dat het Chrome 125.0.6422.60 en 125.0.6422.60/.61 voor Linux, Windows en macOS heeft uitgebracht. In de release zitten meerdere bugfixes, maar er worden ook negen kwetsbaarheden opgelost. Vier daarvan zijn door externe onderzoekers aangedragen via Googles responsible-disclosureprogramma. Van die bugs is er eentje waarvan Google zegt dat er een publieke exploit bestaat. Dat is CVE-2024-4947, een type confusion in de V8-JavaScript-engine in de browser.

Volgens Google is het voor aanvallers mogelijk om op afstand code uit te voeren in een sandboxomgeving als een slachtoffer op een aparte phishingpagina klikt. De bug wordt als een hoog risico ingeschat, mede omdat Google dus zegt dat er een publieke exploit beschikbaar is. Daarover zijn echter geen details beschikbaar; Google noemt niet welke exploit het is en zegt ook niet of de bug actief wordt misbruikt.

Het is de derde keer in slechts een paar weken dat er een zeroday wordt gerepareerd in Chrome. Eerder bleek er ook al een bug, CVE-2024-4761, in de V8-engine te zitten. Dat was een out-of-bounds-writekwetsbaarheid. Het is inmiddels de zesde zeroday die Google dit jaar in de browser moest repareren.