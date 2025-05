Android TV 14 krijgt nieuwe energiemodi en picture-in-picture

Google heeft donderdag de previewbuild van Android TV 14 beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars. Deze bevat een aantal nieuwe functies die de vorige versies van Android TV niet hebben, waaronder nieuwe energiemodi en picture-in-pictureondersteuning.

Google laat in een video zien welke functies er beschikbaar zijn in Android TV 14, dat later dit jaar uitkomt. Gebruikers kunnen dan kiezen tussen drie energiemodi: Low, Optimized en Increased. Bij Low wordt de internetverbinding uitgeschakeld wanneer de tv niet in gebruik is. De verbinding wordt alleen ingeschakeld bij het downloaden van belangrijke updates. Optimized is een gebalanceerde modus waarbij de gebruiker de tv kan aanzetten met Google Cast via de wifiverbinding en apparaten met Google Assistent. Bij Increased worden 'extra functies' toegestaan ook als de tv niet aan staat.

Daarnaast ondersteunt Android TV 14 picture-in-picture voor 'geschikte Android TV 14-modellen'. Het is niet duidelijk of de functie uiteindelijk naar meer apparaten komt die Android TV 14 ondersteunen. Verder krijgt de nieuwe versie van Android TV meerdere prestatieverbeteringen en toegankelijkheidsfuncties zoals kleurcorrectie.