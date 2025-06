Google verhelpt bug die Google Search-app voor Android deed crashen

Google heeft een bug verholpen die de Google Search-app voor Android-apparaten deed crashen. Heel wat gebruikers zouden hinder hebben ondervonden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de problemen was.

Google heeft het probleem met de Android-app op een statuspagina voor Google Search vermeld. De problemen zijn volgens de Amerikaanse zoekgigant op 15 september begonnen, omstreeks 07.22 uur Nederlandse tijd, en waren enkele uren later alweer opgelost. Gebruikers die nog steeds met problemen kampen, worden aangeraden om het cachegeheugen en de data van de Google-app te verwijderen. Dit kan via de Instellingen-app van het Android-besturingssysteem. Google vermeldt niet wat de oorzaak van de problemen was.