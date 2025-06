Google voegt optie toe om verdwenen Drive-bestanden te herstellen in desktopapp

Google heeft een optie toegevoegd aan zijn Google Drive-desktopapp waarmee gebruikers verdwenen bestanden kunnen terughalen. Vorige maand werd bekend dat sommige gebruikers plots maanden aan bestanden kwijt waren.

Vanaf versie 85.0.13.0 van de desktopapp van Drive is er een 'Recover from backups'-optie toegevoegd in de instellingen, laat Google weten. Als gebruikers daarop klikken, moet de herstelprocedure vanzelf van start gaan. Naderhand wordt er een map aangemaakt genaamd Google Drive Recovery met daarin de niet-gesynchroniseerde bestanden. Het bedrijf vraagt gebruikers bij wie dit niet werkt, om in de desktopapp feedback achter te laten met de hashtag #DFD84.

Naast de ingebouwde herstelfunctie is het ook mogelijk om een commandlineopdracht te gebruiken om de bestanden te herstellen. Deze methode is volgens Google bedoeld voor gebruikers die een back-up van de accountmap van de desktopapp hebben 'die zich op een andere locatie bevindt of als ze bestanden naar een specifieke locatie willen herstellen'. Tot slot legt Google uit dat gebruikers die hun Drive-account hebben ontkoppeld van de desktopapp of hun cachegegevens hebben verwijderd, mogelijk toegang tot de relevante appdata kunnen herstellen via Windows-back-up of Time Machine op macOS.

Enkele gebruikers meldden de afgelopen weken op Googles hulpforum dat ze maanden aan Drive-bestanden waren kwijtgeraakt. Zo schreef iemand dat alle bestanden die sinds mei dit jaar waren geüpload, opeens weg waren. Volgens Google gaat het om 'een kleine groep gebruikers van de versies 84.0.0.0 tot en met 84.0.4.0 van de Drive-desktopapp', die door een bug geen toegang meer hadden tot de lokale bestanden die nog niet met Google Drive zijn gesynchroniseerd.