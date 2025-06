Verschillende Google Drive-gebruikers zeggen maanden aan bestanden kwijt te zijn

Verschillende Google Drive-gebruikers zijn naar eigen zeggen bestanden kwijtgeraakt die ze hebben opgeslagen op de clouddienst. Volgens de gebruikers zijn de bestanden niet handmatig verwijderd en is de prullenbak leeg.

Op de supportpagina van Google Drive meldt een gebruiker dat zijn of haar 'bestanden plotseling zijn verdwenen'. Het gaat naar verluidt om alle bestanden die vanaf mei 2023 zijn toegevoegd. De mappenstructuur zou zijn teruggedraaid naar de status zoals die in mei was.

Andere gebruikers spreken van soortgelijke ervaringen, al verschilt het aantal maanden aan bestanden dat verloren is geraakt. Zowel zakelijke als reguliere gebruikers blijken last te hebben van het probleem. Google heeft de problemen vooralsnog niet op weten te lossen.

Ondanks het uitvoeren van herstelsoftware, zijn de ontbrekende bestanden volgens de getroffen gebruikers niet hersteld. Google zegt dat product engineers het probleem nog steeds onderzoeken en raadt gebruikers af om op eigen houtje wijzigingen aan te brengen in de root- of datamap.