Google heeft limiet van vijf miljoen bestanden ingesteld in Drive

Google heeft een limiet ingesteld voor de hoeveelheid bestanden die gebruikers in de Drive mogen opslaan. Het is nu niet meer mogelijk om meer dan vijf miljoen files op te slaan, ook als de opslaglimiet dan nog niet is overschreden.

Afgaande op meldingen van gebruikers, heeft Google de limiet al in februari ingesteld, zonder het aan te kondigen. In eerste instantie kregen gebruikers enkel een pop-up waarin stond dat 'de maximale hoeveelheid bestanden' is overschreden. In maart werd de notificatie verduidelijkt naar: "Dit account heeft meer dan vijf miljoen bestanden aangemaakt. Om meer bestanden aan te maken, moet je eerst de overtollige bestanden in de prullenbak plaatsen en permanent verwijderen." Er was al een limiet op de hoeveelheid bestanden die via Google Drive gedeeld mogen worden, 400.000, maar dit is voor het eerst dat er een aanmaaklimiet is ingesteld.

De pop-up die verschijnt als gebruikers meer dan vijf miljoen bestanden hebben aangemaakt in Google Drive

Een Google-woordvoerder heeft aan ArsTechnica bevestigd dat dit geen bug is, maar een bewust ingestelde limiet. Er is hiervoor gekozen om 'te voorkomen dat ons systeem wordt misbruikt op een manier waarbij de stabiliteit en veiligheid van het systeem wordt aangetast'. Ook laat de woordvoerder weten dat de limiet enkel geldt voor de hoeveelheid aangemaakte bestanden per account en niet voor alle bestanden in een Drive. Indien meerdere gebruikers een Drive delen, mogen ze dus allemaal maximaal vijf miljoen bestanden aanmaken. Het aantal getroffen gebruikers is daardoor 'verwaarloosbaar klein', voegt Google toe.