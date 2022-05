Webversie Google Drive krijgt toetsenbordshortcuts voor knippen en plakken

Google Drive Web krijgt ondersteuning voor toetsenbordshortcuts. Zo kunnen gebruikers met bijvoorbeeld Ctrl + C en Ctrl + V bestanden kopiëren naar andere folders. Dit werkt ook tussen verschillende tabbladen. Bij het plakken in Docs-bestanden en e-mails krijgen gebruikers een link.

Met de toetsencombinaties Ctrl + C , Ctrl + X en Ctrl + V kunnen gebruikers bestanden verplaatsen of kopiëren binnen Google Drive, net als bij andere programma's binnen Windows. Op Macs werken de toetsencombinaties ook, met de ⌘-knop in plaats van Ctrl. Google zegt dat de toetsencombinaties werken in de Chrome-browser.

De toetsencombinaties laten gebruikers één of meerdere bestanden verplaatsen of kopiëren binnen Drive. Gebruikers kunnen deze bestanden verplaatsen of kopiëren naar andere mappen, of kunnen een bestand kopiëren naar een e-mail of een Google Docs-bestand. Met Ctrl + Shift + V of ⌘ + Shift + V kunnen gebruikers binnen mappen shortcuts plaatsen naar bestanden in andere mappen. Met Ctrl + Enter of ⌘ + Enter kunnen gebruikers bestanden of mappen in een nieuw tabblad openen, om zo bijvoorbeeld meerdere bestanden tegelijk te bekijken.

Google brengt de toetsenbordshortcuts binnen de komende week naar alle gebruikers. Gebruikers onder het Rapid Release-schema krijgen de functie uiterlijk zondag; Scheduled Release-gebruikers krijgen de functie uiterlijk vrijdag 1 juni. De functie komt naar zowel Workspace-klanten als gebruikers met persoonlijke Google-accounts.