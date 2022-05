Google biedt gratis versie Workspace aan voor iedereen met zakelijk e-mailadres

Google brengt een gratis optie uit binnen het Workspace-ecosysteem waarbij iedereen onbeperkt toegang kan krijgen tot Google Docs, Slides, Sheets, Chat, Drive en Meet. Het Essentials Starter Edition-'abonnement' is alleen te activeren met een zakelijk e-mailadres.

De gratis variant van de zakelijke dienst geeft iedereen toegang tot de vermelde Google-services, op Gmail na. Dit komt omdat gebruikers van het Workspace Essentials Starter Edition-abonnement zich alleen kunnen aanmelden met een eigen domeinnaam met het format 'naam@je-bedrijf.com'. Er is geen creditcardinformatie nodig om het abonnement af te sluiten. Tot dusver konden gebruikers bij betaalde abonnementen van Workspace een eigen bedrijfs-e-mailadres aanmaken.

De meeste mogelijkheden van de gratis Essentials Starter Edition komen overeen met die van het huidige Business Starter-abonnement van 5,20 euro per persoon. Zo kunnen gebruikers met tot 100 deelnemers videobellen en via de cloud samenwerken in de vermelde applicaties. Wel heeft een Essentials-abonnement slechts 15GB gratis opslagruimte, de helft van de cloudopslagruimte voor Business Starter-afnemers. Daarnaast is er een limiet van een uur per Meet-sessie; een fractie van de maximale duur van 24 uur voor alle andere abonnementen.

Het idee achter een gratis Workspace-abonnement is volgens Google om gebruikers 'zelf de keuze te laten maken van welke productiviteitstools ze gebruikmaken'. De zoekgigant noemt daarnaast expliciet dat het Workspace-abonnement ook Microsoft Office-bestanden ondersteunt, een aanwijzing naar de mogelijkheid dat dit een antwoord is op Microsofts Office 365-abonnement dat door talloze bedrijven gebruikt wordt.