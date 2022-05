Legacygebruikers G Suite krijgen toch mogelijkheid voor gratis account

Google werkt aan een functie voor gebruikers van het oude Google G Suite, waardoor zij het gros van hun data en betaalde content kunnen behouden zonder een Workspace-abonnement te hoeven afsluiten. Hierbij verliezen ze wel bepaalde G Suite-functies.

Google geeft nog niet veel details over de nieuwe functie en wat voor account gebruikers dan krijgen, maar het lijkt alsof Google de gebruikers over gaat zetten naar een regulier consumentenaccount. Het gaat om gebruikers die voor 2012 een Google G Suite-abonnement afsloten. Dat was bedoeld voor bedrijven die bijvoorbeeld custom e-mailadressen wilden waarbij @gmail.com werd vervangen door @bedrijfsnaam.com.

Hoewel dit abonnement was bedoeld voor bedrijven, werd het ook door consumenten gebruikt. Dit abonnement was gratis, maar vorige week maakte Google bekend dat de gebruikers vanaf 1 juli over moeten stappen naar een Google Workspace-pakket. Er zijn wel twee gratis versies voor scholen en stichtingen, maar Google controleert of organisaties hiervoor in aanmerking komen voordat ze gebruik kunnen maken van deze gratis pakketten.

In de praktijk betekende het dus dat gebruikers met zo'n legacy G Suite-account over moesten gaan naar een betaald account of bepaalde diensten als Gmail zouden kwijtraken. Data van deze accounts kan wel worden gedownload, maar kan daarna niet eenvoudig weer naar een nieuw Google-account worden geüpload. Daarnaast zouden gebruikers apps en content die bijvoorbeeld via de Play Store zijn aangeschaft, kwijtraken.

Op dit plan kwam kritiek. In reactie daarop updatete Google eerder deze week een ondersteuningspagina met meer en nieuwe informatie. Zo zegt Google 'in de komende maanden' een functie te introduceren waarmee 'de meeste content en data' naar een gratis account kan worden overgezet. Betaalde Google Workspace-content wordt hiermee niet overgezet. Deze overgezette accounts verliezen daarnaast de mogelijkheid voor aangepaste e-mailadressen en multi-accountmanagement. Het lijkt er dan ook op dat gebruikers een nieuw e-mailadres moeten uitkiezen. Google zegt in de komende maanden meer informatie te geven over dit plan en voor 1 juli de functie te introduceren.

Ars Technica merkt daarnaast op dat Google is begonnen met het verspreiden van een enquête over hoe legacy-G Suite-gebruikers hun account gebruiken. Gebruikers kunnen hier ook hun e-mailadres achterlaten waarna Google zegt ze te informeren over hun legacyaccount.