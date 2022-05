Google heeft last van storing met onbereikbare diensten en sites - update 2

Google heeft sinds ongeveer 09.30 uur vanochtend last van een storing. Aanvankelijk werkten Google-diensten niet voor veel gebruikers, maar inmiddels lijken de diensten voor sommige gebruikers weer redelijk goed te werken.

Op onder meer de website Allestoringen geven gebruikers aan last te hebben van de storing, waarbij de meldingen om 09.29 uur begonnen. Onder meer Googles zoekpagina, YouTube en Google-diensten als Maps en Mail werken voor sommige gebruikers niet of langzaam.

Door de storing kunnen websites die Google-advertenties tonen, ook trager laden of worden advertenties wellicht niet getoond. Daarnaast kan het zijn dat gebruikers niet met hun Google-account kunnen inloggen bij diensten van derden. Op onder meer GoT geven sommige gebruikers aan dat de storing voorbij is, terwijl anderen er nog last van hebben. Het lijkt erop dat de diensten op IPv6 wel goed werken, maar niet op IPv4.

Google heeft nog niet veel gezegd over de storing. Op de statuspagina van Google Workspace staat bij een paar diensten een markering van een serviceonderbreking, wat onder meer voor Gmail geldt. Daarbij zegt het bedrijf het gerapporteerde probleem te onderzoeken en dat er zo snel mogelijk meer informatie volgt.

Update, 12:36 uur: Google zegt nu mitigation work uit te voeren, maar weet niet wanneer de problemen volledig zijn opgelost. Diensten zouden voor gebruikers nu beter bruikbaar moeten zijn. Het probleem, waar Google nog geen details over geeft, ligt bij meerdere Google Cloud-onderdelen, zoals de App Engine, Bigtable, Monitoring UI, Console, Spanner, Functions, Run, Endpoints en SQL. Het probleem waardoor Gmail voor sommige gebruikers onbereikbaar was, is inmiddels opgelost, meldt Google op een andere pagina.

Update 2, 15:05 uur: Inmiddels is ook het Google Cloud-probleem opgelost, zegt Google.