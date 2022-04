Vodafone heeft landelijke storing in mobiele netwerk - update

Vodafone heeft te maken met een landelijke storing, waardoor mobiel internet niet werkt. De problemen ontstonden even na acht uur dinsdagochtend. Het probleem is bij Vodafone bekend en het bedrijf werkt aan een oplossing.

Klanten melden op verschillende plekken problemen met mobiel internet. Volgens Allestoringen zijn de problemen begonnen even na 8 uur vanmorgen. Op Twitter melden klanten problemen met het netwerk op verschillende plekken in het land, waardoor zij niet meer mobiel kunnen internetten. Er zijn problemen met zowel 4g als 5g-internet. Ook de Vodafone App werkt niet.

Vodafone schrijft op de communitywebsite dat het bewust is van de storing en dat het support team bezig is met onderzoek naar de oorzaak. Deze is nog niet bekend. Volgens Vodafone is door de storing de mobiele verbinding 'niet optimaal'. Een aantal gebruikers zegt dat het Edge-netwerk wel beschikbaar is.

Update 9.45 uur- Vodafone meldt dat er problemen zijn met mobiel bellen en mobiel internet. Bellen en internetten kan via het 2g-netwerk. Ook klanten van Ziggo Mobiel en Hollands Nieuwe ervaren problemen met internet en bellen. Zij zijn onderdeel van Vodafone en maken gebruik van dezelfde infrastructuur.

Update 11.00 uur - Vodafone zegt dat het probleem deels verholpen is. Een deel van de klanten heeft nog geen internet.