Vodafone bevestigt storing met mobiel bellen - update

Vodafone bevestigt dat het te maken heeft met meerdere storingen. Onder meer MyVodafone is niet toegankelijk. Ook meldt de provider dat gebruikers geen bereik hebben via een prepaid nummer.

Op Allestoringen.nl stromen er sinds zaterdagochtend klachten binnen over Vodafone. Meerdere gebruikers melden dat ze niet kunnen bellen of gebeld kunnen worden. Aanvankelijk meldde Vodafone enkel een storing bij de MyVodafone-dienst, maar nu laat het bedrijf weten dat er 'meerdere storingen' spelen. Hoewel de provider enkel meldt dat het niet mogelijk is om te bellen met een prepaid nummer, beweren sommige klanten dat ze ook geen bereik hebben met een abonnement. Vodafone zegt te werken aan een oplossing.

Helaas zijn we er net achter dat er meerdere storingen spelen, geen bereik via een prepaid nummer is er één van. Maar ook My Vodafone werkt niet bijvoorbeeld. Je kunt elk uur je toestel herstarten om te kijken of het werkt, verder is het afwachten voor nu, mijn excuus! — Vodafone Nederland (@vodafoneNL) 29 juli 2023

Update, 18.23 - Vodafone laat aan Tweakers weten dat de storing inmiddels is opgelost.