Vodafone heeft last van storing in mobiel internet

Vodafone heeft last van een storing bij het gebruik van mobiel internet. Dat 'werkt niet naar behoren', zegt de provider.

Vodafone meldt in een banner op een statuspagina dat 'mobiele data niet werkt zoals het hoort'. Ook bevestigt de klantenservice op X dat er problemen zijn met het netwerk. Vodafone zegt dat er inmiddels meer bekend is over de oorzaak, maar niet wat die is. De provider zegt ook te werken aan een oplossing.

Het is niet bekend wanneer de storing is ontstaan, maar de problemen lijken al een tijd aan de gang. Op Allestoringen is te zien hoe er rond middernacht al problemen werden gemeld met het netwerk. Die leken in de loop van de nacht door te zetten en vanochtend verder op te lopen. Allestoringen gebruikt met name meldingen van eigen gebruikers en op sociale media om storingen in kaart te brengen, dus het is logisch dat die meldingen in de nacht afnemen.