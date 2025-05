Opera GX-browser krijgt functie om zoekgeschiedenis automatisch te faken

Opera GX heeft een functie gekregen waarmee deze na twee weken inactiviteit automatisch de browsergeschiedenis wist en de afgelopen twee weken vult met nepzoekopdrachten. Volgens de browser kan deze functie gebruikt worden om te voorkomen dat anderen door de echte browsergeschiedenis bladeren.

Gebruikers kunnen de functie activeren door in de browsergeschiedenis op de optie 'Verlos mijn ziel' te klikken. Als de Opera-browser daarna veertien dagen lang niet wordt opgestart, wist deze de gehele zoekgeschiedenis. De laatste veertien dagen worden gevuld met nepzoekopdrachten die volgens Opera enkel 'aangename' resultaten omvatten, zoals 'hoe doneer je aan een voedselbank' en dichtstbijzijnde bloedbank'.

Dit kan volgens de browser gebruikt worden in het geval dat de gebruiker is gestorven en naasten de zoekgeschiedenis doorspitten. Overigens is ook het mogelijk om met de knop 'Doe alsof ik al dood ben' meteen de zoekgeschiedenis te wissen en de resultaten te faken. De functie is enkel toegevoegd aan de GX-browser, een speciale versie van de reguliere Opera-browser die zich specifiek op gamers richt.