Vodafone verhoogt databundels Red Unlimited - update

Vodafone heeft sinds vrijdag de bundels binnen zijn abonnement Red Unlimited verhoogd. Zo krijgen klanten vanaf nu maandbundels van 40GB in plaats van 25GB om mee te internetten binnen de Europese Unie.

De dagbundels, de bundels waarmee klanten op een dag beginnen zonder dat ze data hoeven aan te vullen, zijn verhoogd van 5GB naar 10GB, zo laat Vodafone weten. Als gebruikers aanvullen, gebeurt dat nu met 2GB per keer, in plaats van 1GB. Het is onbekend waarom Vodafone de aanpassing heeft gedaan en waarom juist nu.

Het lijkt alleen te gaan om een aanpassing van Red Unlimited; bij de overige Red-abonnementen lijkt er niets veranderd. Red Unlimited is een Vodafone-abonnement met onbeperkt mobiel internet in Nederland. Zoals alle aanbieders daarvan probeert Vodafone het gebruik van individuele gebruikers binnen de perken te houden door te werken met dagbundels die onbeperkt aangevuld kunnen worden. Het abonnement bestaat sinds ongeveer anderhalf jaar.

Update, 10:51: Ook bij de Red Together-abonnementen is de databundel voor gebruik in de EU hoger. Dat was tot nu toe 20GB, maar dat is nu 40GB, zo staat op de site van de provider.

De oude (links) en de nieuwe melding op de site van Vodafone over Red Together