Vodafone wijzigt bundels en begint met aanbieden abo met onbeperkt data

Vodafone wijzigt bundels van zijn Start- en Red-abonnementen en is begonnen met de verkoop van zijn abonnement met onbeperkt data. Net als bij T-Mobile geldt een standaardlimiet van 5GB per dag met mogelijkheid om telkens bundels van 1GB erbij te krijgen via de app.

Gebruikers met een abonnement van 4 maart vorig jaar of later krijgen de nieuwe bundels automatisch, terwijl klanten met een ouder abonnement contact kunnen opnemen met de klantenservice om de nieuwe bundels te krijgen. Uitzondering zijn klanten met Start XL. Dat abonnement heeft nu nog maar 150 belminuten in plaats van 300, maar klanten die overgaan houden hun bundel van 300 minuten.

Alle Red-abonnementen zijn bovendien '5g-ready' en klanten met een geschikte telefoon kunnen op 5g zodra de provider dat aanbiedt, meldt de provider. Eerder deed concurrent T-Mobile hetzelfde; het Unlimited-abonnement van die provider is op dezelfde manier '5g'-ready', maar dan voor een meerprijs van 2,50 euro per maand.

Vodafone had al aangekondigd dat de wijzigingen eraan zaten te komen. Het abonnement met onbeperkt internet kost 40 euro per maand. Klanten die ook een abonnement hebben bij Ziggo betalen 35 euro per maand. Sinds enkele jaren zijn Vodafone en Ziggo samengegaan in een joint-venture en sindsdien krijgen Ziggo-klanten korting bij Vodafone en omgekeerd.

Red Zonder Ziggo Met Ziggo Tot 2 maart Vanaf 2 maart Tot 2 maart Vanaf 2 maart Red Essential 5GB

25,00 euro 10GB

27,00 euro 10GB

20,00 euro 20GB

22,00 euro Red 15GB

30,00 euro 20GB

31,00 euro 30GB

25,00 euro 40GB

26,00 euro Red Unlimited - Onbeperkt

40 euro - Onbeperkt

35 euro Red Together 40GB

35 euro 50GB

35 euro 80GB

30 euro 100GB

30 euro