Tactische shooter van Riot Games heet Valorant en komt in de zomer uit

Riot Games heeft meer details bekendgemaakt over zijn tactische shooter en gameplaybeelden getoond. De game, die tot nu toe bekend stond als Project A, krijgt de naam Valorant. Het is een free-to-playgame waarin twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen.

Potjes in Valorant zijn gebaseerd op 24 rondes, waarin teams of moeten aanvallen of verdedigen. Spelers hebben keuze uit diverse personages met verschillende culturele achtergronden. Ieder personage heeft unieke mogelijkheden die ontworpen zijn om tactische gameplay mogelijk te maken. Volgens de makers zijn de abilities complementerend voor de gunplay in het spel.

Riot Games belooft 128-tick servers en op 'een tien jaar oude computer' zou een framerate van 30fps haalbaar moeten zijn. Moderne game-pc's halen volgens de ontwikkelaar makkelijk 60 tot 144fps. De game krijgt servers wereldwijd en dat moet een ping van minder dan 35ms opleveren voor spelers in alle grote steden. Riot zegt jarenlang aan de netcode en anti-cheatmaatregelen gewerkt te hebben.

Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt, maar Valorant moet vanaf de zomer wereldwijd beschikbaar zijn. Het spel is gratis te downloaden en te spelen en zal vermoedelijk net als andere games van Riot cosmetische microtransacties bevatten. Riot Games is met name bekend van League of Legends. De tactische shooter werd vorig jaar aangekondigd. Onlangs bleek uit een speelsessie al dat de game veel overeenkomsten met CS:GO heeft.