Competitieve shooter Valorant is beschikbaar voor alle spelers

Riot Games heeft free-to-playgame Valorant uitgebracht. De competitieve 5vs5-shooter was al beschikbaar in bètavorm, maar is nu voor alle spelers toegankelijk. Tijdens de bètaperiode waren er dagelijks bijna drie miljoen spelers actief.

Het spel is vanaf dinsdag in 'de meeste regio's' wereldwijd beschikbaar. Om de game te spelen is een account vereist. Spelers kunnen dat aanmaken op de Valorant-website. Ter ere van de officiële launch heeft Riot Games twee video's online gezet. Er is een gameplaytrailer een filmische video die een personage uit de game uitlicht.

Eerder beloofde Riot Games al de game in de zomer uit te brengen, maar een exacte releasedatum was nog niet genoemd. De bèta was sinds 7 april actief. De testperiode heeft een kleine twee maanden geduurd.

Valorant is een shooter waar twee teams van vijf spelers het tegen elkaar opnemen. Spelers kiezen uit personages met unieke eigenschappen. De game heeft dedicated 128-tick servers en de ontwikkelaar wil door afspraken met peering-providers ervoor zorgen dat minimaal 70 procent van de spelers wereldwijd een ping heeft van 35ms of lager.