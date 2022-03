Riot Games onthult wereldwijde e-sportscompetitie voor Valorant

Riot Games heeft de Champions Tour onthuld. Dit is een wereldwijde e-sportscompetitie voor de shooter Valorant. Deze competitie is een poging van Riot om het professionele e-sportsecosysteem binnen Valorant op een hoger plan te krijgen.

Het seizoen begint eind januari volgend jaar, waarbij de competitie van de Champions Tour is opgedeeld in drie niveaus: Challengers, Masters en Champions. Bij Challengers draait het om regionale competities die door Riot of andere bedrijven worden georganiseerd. De Masters-evenementen zijn groter en vinden slechts drie keer per jaar plaats, waarin de beste teams uit de verschillende regio's kunnen deelnemen. Champions is het hoogst haalbare, een toernooi van twee weken waarin de zestien beste teams in de wereld het tegen elkaar zullen opnemen.

In de Challengers en Masters kunnen punten worden verdiend om kwalificatie voor de Champions af te dwingen. Voor de Challengers, die voor de duur van zes weken lopen en uit drie toernooien bestaan, zijn open kwalificaties. De beste teams kunnen zich kwalificeren voor de Masters, die gedurende de covid-19-pandemie beperkt blijven tot regionale aangelegenheden, maar Riot heeft het voornemen om deze op te waarderen tot internationale LAN-sessies zodra de wereldwijde gezondheidssituatie dat toelaat.