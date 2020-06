Riot Games overweegt om Valorant uit te brengen voor consoles

Riot Games overweegt om Valorant naar consoles te brengen. De ontwikkelaar test daar prototypes van. Het is nog niet zeker dat de consoleversie echt komt. Riot vraagt zich af of de competitieve gameplay goed vertaald kan worden naar consoles.

Als de game voor consoles aangepast moet worden en daardoor niet meer zo aanvoelt als op de pc, overweegt Riot om voor consoles een andere game te maken. Dat zegt Anna Donlon, executive producer van Valorant, in een interview met GameSpot. Donlon stelt dat een consoleversie van Valorant zeker niet is uitgesloten en geeft aan dat het team bezig is met interne testen.

Valorant kwam begin juni uit voor alle spelers, na eerder een aantal maanden in bèta te zijn geweest. De shooter is vooralsnog alleen beschikbaar op pc's. De ontwikkelaar mikt met het spel op competitieve gameplay. De game heeft dedicated 128-tickservers en de ontwikkelaar heeft afspraken gemaakt met peeringproviders, wat ervoor moet zorgen dat minimaal 70 procent van de spelers wereldwijd een ping heeft van 35ms of lager.