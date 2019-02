ACM: datagebruik Nederlanders via mobiel internet verdubbelt naar 2GB per maand

Het datagebruik van Nederlandse mobiele aansluitingen is in ruim een jaar tijd verdubbeld en komt nu per aansluiting uit rond 2,25GB per maand. Dat zegt de ACM op basis van cijfers van providers. Het aantal sms'jes en belminuten stijgt niet mee.

Het gecombineerde datagebruik via 3g en 4g was begin 2017 1,09GB en steeg medio vorig jaar door naar gemiddeld meer dan 2,25GB per maand per mobiele aansluiting. Dat is af te leiden uit de cijfers in ACM's TelecomMonitor, dat een overzicht biedt van de markten voor mobiele en vaste diensten voor internet, tv en telefonie.

Het datagebruik via 3g stijgt niet meer, maar lijkt ook niet meer te dalen, zo blijkt uit de cijfers. De stijging komt helemaal uit het datagebruik via 4g, dat inmiddels tien keer zo veel is als via 3g. Nederlanders versturen gemiddeld tussen tien en twaalf sms'jes per maand, terwijl het aantal belminuten rond 130 per maand ligt.

Het aantal mensen dat vaste en mobiele diensten combineerde, nam in 2017 snel toe en verdubbelde tussen het begin en het einde van het jaar; waar begin 2017 15 procent van de mensen met vast internet dat abonnement combineerde met mobiele diensten, was dat eind 2017 30 procent. Sindsdien vlakt de stijging af en medio 2018 ligt dat percentage op 32 procent. Het aantal mensen dat alleen vaste diensten combineert is nog altijd groter; 60 procent van de mensen met vast internet heeft een gecombineerd abonnement met tv en eventueel vaste telefonie.