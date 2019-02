Skype laat gebruikers achtergrond in videogesprekken vervagen

De meest recente versie van videochatapp Skype geeft gebruikers de mogelijkheid om de achtergrond in videogesprekken te vervagen, zo meldt het bedrijf. De software gebruikt een algoritme om menselijke vormen te onderscheiden en zo alleen de persoon scherp te laten zien.

De functie werkt vooralsnog alleen op desktops en laptops, meldt Skype. Gebruikers kunnen de achtergrond vervagen door middel van een selectie in de instellingen, maar ook via een toggle of met een klik op de rechtermuisknop.

Het blurren van de achtergrond moet meer nadruk op de persoon leggen en voorkomen dat bellers gaan kijken naar objecten in de achtergrond van het beeld. Daardoor moet het voor gebruikers spanning verminderen, aldus het Microsoft-dochterbedrijf.

Skype meldt dat het gaat om een vergelijkbare functie als die al in chatapp Microsoft Teams zit. Het algoritme zoekt in het beeld naar vormen van het menselijk lichaam en probeert daarmee ook haren en handen in focus te houden.

De functie is per direct beschikbaar in Skype voor desktops en laptops. Of en wanneer het blurren van de achtergrond in de mobiele versies van Skype beschikbaar komt, is niet bekend. Het was al eerder duidelijk dat Skype werkte aan de functie.