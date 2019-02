'Apps op iPhone maken opnames van gebruik en sturen die door naar servers'

Apps op iOS die opnames van gebruik maken en die doorsturen naar hun ontwikkelaars, verhullen niet altijd met succes de gevoelige informatie die een gebruiker invoert. Daarnaast noemen ze in hun privacybeleid deze activiteit lang niet altijd.

TechCrunch deed met een expert een rondgang langs applicaties die gebruikmaken van Glassbox, een analyticsdienst die de opnametechnologie in apps bouwt voor hun klanten. Dat waren hotelketens, reisbureaus, luchtvaartmaatschappijen, telco's en banken. De expert gebruikte Charles Proxy om de data die de apps verstuurden te onderscheppen en uit te pluizen.

Een voorbeeld van de bevindingen is dat Air Canada's app er niet in slaagt om gevoelige informatie te voorzien van zwarte balken; informatie over paspoort en creditcardgegevens worden onversleuteld doorgestuurd. Air Canada heeft toegang nodig tot deze gegevens, maar moet deze gegevens wel goed beschermen en mag bijvoorbeeld een wachtwoord niet op deze manier opslaan. Sommige bedrijven lieten de opnames naar Glassbox sturen, andere kozen ervoor om ze naar eigen servers te laten sturen.

TechCrunch vermeldt niet hoeveel apps de site onder de loep heeft genomen, maar stelt wel dat bij geen enkele app in het privacybeleid wordt meegenomen dat de handelingen van gebruikers binnen de app opgenomen worden en verstuurd worden. Glassbox verplicht zijn klanten niet om melding te doen van deze opnames. Gebruikers kunnen er ook niet achter komen dat hun gebruik opgenomen wordt via een permissie-dialoogvenster, want een venster voor die permissie bestaat niet in iOS.

Ook op Android is het mogelijk voor apps om interacties tussen gebruiker en applicatie op te nemen en te versturen naar een server. Dit valt niet binnen de selectie permissies waarvoor een app toestemming moet vragen aan de gebruiker.

Bedrijven laten de interacties van gebruikers met hun apps hoofdzakelijk opnemen voor kwaliteitsdoeleinden. Het maakt het makkelijker om te zien waar zich bugs voordoen of op welke gebieden een applicatie gebruiksvriendelijker kan zijn. Daarnaast heeft dit soort informatie waarde voor adverteerders, die hiermee profielen van gebruikers opstellen en gerichter kunnen adverteren.