Ook Google heeft iOS-app die gebruikers betaalt voor data via vpn-app

Naast Facebook heeft ook Google een iOS-app die gebruikers via een Enterprise Certificate kunnen installeren en die via een vpn gebruikersdata verzamelt. Google is open over de data die de app verzamelt, maar het lijkt alsnog in strijd met het beleid van Apple.

De app heet Screenwise Meter, zo meldt Techcrunch. Net als de Facebook-vpn-app voor iOS verstrekt Google de app niet via de App Store, maar via de download van de app via een site van Google. Vervolgens moeten gebruikers het Google-certificaat in de instellingen opzoeken en aangeven dat ze het vertrouwen.

De Google-app maakt onderdeel uit van het Opinion Rewards-programma, waarmee Google gebruikers beloont voor het verstrekken van informatie. In dit gedeelte van het programma kunnen huishoudens op diverse apparaten de Screenwise Meter installeren en laten lopen, waarna het automatisch de data doorstuurt over sites en apps die panelleden gebruiken.

Google is transparant over de data die het via de app krijgt en de app heeft bovendien een knop om de dataverzameling te pauzeren. Desondanks maakt Google gebruik van een certificaat om apps buiten de App Store om te installeren die alleen bedoeld is voor medewerkers van het bedrijf. Apple trok eerder het certificaat van Facebook in, waardoor het bedrijf geen apps meer kan testen op iOS. Dat gebeurde, omdat de iPhone-maker het beleid heeft dat een Enterprise Certificate alleen in gebruik mag zijn voor medewerkers van het bedrijf dat het certificaat in handen heeft. Googles app lijkt die regels ook te overtreden. Google en Apple hebben nog niet gereageerd op het verhaal.