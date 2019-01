Bloomberg: Apple test iPhones voor release dit jaar met usb-c-poort

Apple zou iPhones testen voor release in 2019 met een usb-c-poort in plaats van Lightning. Het is nog onbekend of Apple dit jaar al Lightning laat vallen voor usb-c, maar het bedrijf zou in elk geval wel iPhones willen overzetten op usb-c.

Apple bracht eind vorig jaar met de iPad Pro-modellen de eerste iOS-apparaten met usb-c uit. Het wisselen van de poort maakt iPhones compatibel met veel meer laders dan nu, schrijft Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Een van de auteurs, Mark Gurman, staat bekend om zijn betrouwbare informatie over onaangekondigde Apple-producten en diensten.

De komende iPhones, met codenamen D82 en D83, zouden hetzelfde ontwerp hebben als de huidige XS en XS Max. Ook komt er een opvolger van de XR zonder nieuw ontwerp. De nieuwe iPhones hebben een volgende versie van 3d-gezichtscanner Face ID. Wat de verbeteringen zijn, is onbekend.

De opvolger van de XS Max heeft drie camera's aan de achterkant, bij de andere versies is dat nog onduidelijk. De derde camera is volgens om de omschrijving voorzien van een groothoeklens, waarmee gebruikers een grotere beeldhoek in beeld kunnen nemen. Een 3d-camera aan de achterkant met een time-of-flightsensor, zou Apple bewaren voor de iPhones van 2020. Er zijn al Android-telefoons met de 3d-camera, waaronder de Asus Zenfone AR uit 2017, Oppo RX17 Pro uit 2018 en de Huawei Honor View 20 van dit jaar.

Apple zou ook de release voorbereiden van een iPad Pro in 2020 met de 3d-camera. Een nieuwe, goedopere iPad komt volgens Bloomberg dit voorjaar. Daarnaast werkt Apple aan iOS 13 met vernieuwd homescreen. Het zou de eerste grote wijziging aan het homescreen voor iPads zijn sinds de release. Ook komt er een donkere modus in iOS 13, claimt het financieel persbureau.

Er gaan al langer geruchten over de komende iPhones en iPads. Zo toonden renders onlangs al hoe een iPhone met drie camera's eruit kan komen te zien. De Amerikaanse zakenkrant WSJ bracht naar buiten dat de opvolger van de XR de laatste iPhone met lcd zal zijn.