Fabrikanten kunnen beginnen met inbouwen blokkade ongeautoriseerde usb-c-kabels

Fabrikanten kunnen beginnen met het inbouwen van authenticatie van kabels, laders en andere apparatuur met usb-c-connectors in producten als desktop, laptops en smartphones. Het USB Implementers Forum is begonnen met het programma voor 'USB Type C Authenticatie'.

Het USB IF vermeldt niet wanneer de eerste producten met de authenticatie van kabels en laders op de markt zullen komen. Het bedrijf DigiCert zal dienst doen als certificatenleverancier voor de nieuwe standaard in het nieuwe programma, dat USB IF woensdag aankondigde.

De regels voor 'USB Type C Authenticatie' liggen vast in de specificaties, die USB IF alleen in een oude versie op zijn site heeft staan. Er zijn nieuwere versies, maar standaardenorganisatie vragen geld voor inzage, zoals het Nederlandse NEN. In de specificaties staat onder meer hoe de authenticatie werkt.

De bedoeling van de techniek is dat fabrikanten, bedrijven en consumenten hun apparaten kunnen beschermen tegen apparaten die ze niet vertrouwen. Omdat de authenticatie plaatsvindt voor er overdracht van stroom of data plaatsvindt, kunnen bedrijven bijvoorbeeld voorkomen dat medewerkers usb-sticks met malware in hun pc stoppen.

Aan de andere kant bestaat de vrees dat de techniek de comeback kan betekenen van propriŽtaire laders. Zo laat de specificatie ruimte voor fabrikanten om eigen regels te stellen, waardoor bijvoorbeeld Apple kan bepalen dat MacBooks alleen op te laden zijn met Apples eigen usb-c-laders. Hetzelfde geldt voor andere consumentenproducten, waaronder telefoons, tablets en headsets.