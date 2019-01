De eerste stap van Oppo in Europa was een moedige en innovatieve, maar niet per se een heel goede. Toch is het, zelfs als de Find X niet heel goed verkocht, best een slimme zet om te komen met zo'n vernieuwend toestel met een snelle laadtechniek en een uitschuifdeel met daarin onder meer de camera's. Daarmee laat Oppo namelijk meteen zien dat de tijd dat Chinese smartphonefabrikanten vooral westerse fabrikanten kopieerden, lang en breed verleden tijd is en dat ze niet alleen concurreren op prijs, maar ook op features. We willen niet alle Chinese smartphonefabrikanten op een hoop gooien, maar dat beeld heeft lange tijd geleefd hier in Europa en geheel onterecht is het niet.

Je zou zeggen dat de Oppo RX17 Pro, of R17 Pro, zoals hij verwarrend genoeg in China heet, vooral een prijsvechter is. Hij zit in de prijscategorie van de OnePlus 6T en lijkt daar ook veel op. Oppo is dan ook een zusterbedrijf van OnePlus, een veel grotere zus overigens. Voor wie nog altijd niet bekend is met de achtergrond van Oppo, vergis je niet: het behoort tot de grootste vier smartphonefabrikanten ter wereld. Zuidoost-Azië, India en natuurlijk China zijn grote afzetmarkten van de fabrikant, die hoopt daar eerdaags Europa aan te kunnen toevoegen.

Aangezien de OnePlus 6T zoveel op de Oppo RX17 Pro lijkt, zetten we voordat we beginnen de grote verschillen op een rijtje in een overzichtelijke tabel. We vergelijken hierbij met de 6T-versie, die evenveel geheugen heeft als de RX17 Pro: 6GB werkgeheugen en 128GB opslag.

Smartphone Oppo RX17 Pro OnePlus 6T Huidige prijs 599 549 Soc Snapdragon 710 Snapdragon 845 Laadtechniek Super VOOC - 50W Dash Charge - 20W Software Android 8.1 met ColorOS Android 9 met Oxygen Camera achter 12Mp met variabel diafragma f/1.5-f/2.4 primair, 20Mp secundair en camera met tof-sensor 16Mp primair met f/1.7, 20Mp secundair Camera voor 25Mp 16Mp Dikte 7,9mm 8,2mm Maximale videoresolutie 2160p@30fps, 1080p@120fps, 720p@240fps 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@480fps

Met dit overzicht in het achterhoofd, duiken we de diepte in. Hoe verhouden de toestellen zich op het gebied van camerakwaliteit? Is de snellere Snapdragon 845 een belangrijk verkoopargument voor de OnePlus 6T? En welke software is fijner? Maar ook: hoe is het toestel op zichzelf, los van de 6T? Je leest het op de volgende pagina's.