Apple brengt accuhoes uit voor iPhone XR en XS voor 149 euro

Apple brengt speciale hoesjes voor de iPhone XS, XS Max en XR op de markt die voorzien zijn van een verdikking op de achterkant die een extra accu huisvesten. De Smart Battery Cases kosten 149 euro.

De Smart Battery Case staat in Apples winkel en kost 149 voor zowel de iPhone XS, XS Max en de XR. Bij de hoesjes is wat het materiaal betreft gebruikgemaakt van microvezel aan de binnenkant en siliconen aan de buitenkant. De hoesjes zijn compatibel met gecertificeerde Qi-opladers, waardoor zowel de iPhone als de hoes draadloos oplaadbaar is.

Volgens Apple kunnen gebruikers die hun iPhone XS en het hoesje tegelijkertijd opladen in totaal 33 uur bellen, 21 uur internetten en 25 uur een video afspelen. Een iPhone die in de hoes ie gestopt toont op het toegangsscherm en in het Berichtencentrum de accustatus.

Het is niet de eerste keer dat Apple een dergelijke smartphonehoes voor zijn iPhones uitbrengt; dat deed het bedrijf voor het eerst eind 2015 voor de iPhone 6-modellen. De bobbel van de huidige hoesjes voor de nieuwste toestellen is wat subtieler dan de meer opvallende bobbel van deze hoesjes voor de iPhone 6. Onder de uitsparing zit de accu, die nu doorloopt tot zowel de zijkanten als de onderkant.

Begin december dook er al een afbeelding op waarop de nieuwe Smart Battery Case te zien was, al was toen nog niet geheel duidelijk of het hoesje ook daadwerkelijk bedoeld was voor de drie nieuwe iPhone-modellen. Apple heeft de nieuwe hoesjes beschikbaar gemaakt in een witte of zware kleur. De prijs bedraagt 149 euro.