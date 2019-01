'EA schrapte Star Wars-openwereldgame ten faveure van game die sneller uitkomt'

Volgens de website Kotaku heeft Electronic Arts de van Visceral Games overgenomen Star Wars-openwereldgame definitief geschrapt, omdat de uitgever op een eerder tijdstip een andere, minder uitgebreide Star Wars-titel wil uitbrengen.

Kotaku meldt dat het van drie mensen, die bekend zouden zijn met de projecten, heeft vernomen dat de Star Wars-openwereldgame definitief geannuleerd is. Deze game werd aangekondigd toen Visceral Games in 2017 werd gesloten. EA leek het project met de nodige wijzigingen voort te zetten bij de eigen studio EA Vancouver, al liet Uncharted-bedenker Amy Hennig, die voorheen betrokken was bij de Star Wars-titel van Visceral Games, vorig jaar al weten dat EA de titel in de ijskast had gezet. Zij meldde toen dat EA Vancouver bezig was met een heel andere, verder onbekende openwereldgame.

De gamewebsite stelt dat het van andere bronnen heeft vernomen dat de geannuleerde Star Wars-titel van EA Vancouver ging over het spelen van een schurk of een premiejager, waarmee een grote open wereld uit het Star Wars-universum was te verkennen, inclusief allerlei planeten en verschillende facties. Deze titel had naar verluidt de codenaam Orca.

EA zou echter hebben bepaald dat er eerder dan de geplande Orca-releasedatum een titel moest uitkomen, wat de aanleiding zou zijn geweest om Orca te schrappen. In plaats daarvan zou EA Vancouver nu bezig zijn met een ander, kleinschaliger Star Wars-project met een snellere releasedatum. Deze game zou volgens Kotaku wellicht eind 2020 uit kunnen komen, rond de tijd dat wellicht ook de nieuwe consoles op de markt komen.

Naar verluidt heeft Electronic Arts geen ontwikkelaars ontslagen als onderdeel van het inruilen van de openwerldgame voor een andere Star Wars-titel. Sommige mensen bij EA Vancouver zouden nog altijd de hoop hebben dat Orca alsnog groen licht krijgt zodra het nieuwe project is afgerond.

Overigens werkt de studio Respawn, onder meer bekend van de Titanfall-games, aan een aparte Star Wars-game, genaamd Jedi: Fallen Order. Deze heeft momenteel een geplande release voor de herfst van dit jaar.