'EA schrapte spin-off van Star Wars: Battlefront voor next-genconsoles'

Uitgever Electronic Arts heeft vorig jaar een spin-off van Star Wars: Battlefront geschrapt. De game met openwereldelementen had eind 2020 uit moeten komen, samen met de nieuwe PlayStation- en Xbox-consoles. Toen dat niet haalbaar bleek, is de ontwikkeling stopgezet.

De game had de codenaam Viking en is vorig jaar in de lente geschrapt, terwijl er sinds 2015 aan is gewerkt door Visceral Games. Dat vertellen zes mensen die bekend zijn met de plannen van EA tegenover Kotaku. De medewerkers doen hun verhaal anoniem, omdat ze niet mogen praten over geschrapte projecten.

Het spel was een spin-off van de Star Wars: Battlefront-shooters. De game zou openwereldelementen krijgen. Criterion had Visceral Games moeten helpen bij de ontwikkeling. Criterion is met name bekend van de Burnout-serie, maar heeft in de afgelopen jaren vooral meegeholpen bij de ontwikkeling van andere EA-games, waaronder Star Wars: Battlefront, Battlefront II en Battlefield V.

EA had de game in het najaar van 2020 uit willen brengen, rondom de release van de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Toen bleek dat die tijdlijn niet haalbaar was, is het Viking-project volgens de bronnen geschrapt.

Het is voor zover bekend de derde Star Wars-game die EA in de afgelopen jaren heeft geschrapt. Visceral Games werkte voor Viking aan Ragtag, onder leiding van Uncharted-bedenker Amy Hennig. In 2018 bleek dat deze verhalende singleplayergame is geschrapt.

Begin vorig jaar kwam informatie naar buiten over Orca. De codenaam van een Star Wars-openwereldgame. De ontwikkeling daarvan werd gestaakt ten faveure van een kleinere game die eerder uit zou komen. Dat blijkt nu te gaan om Viking, de game die nu ook geschrapt is.

EA heeft sinds 2013 een exclusieve licentie op het maken van Star Wars-games voor pc en consoles. Volgens bronnen van Kotaku zijn er momenteel nog twee Star Wars-games in ontwikkeling. Respawn zou een opvolger van Jedi Fallen Order maken, terwijl EA Motive aan een 'kleiner, ongebruikelijker' project werkt.