'Hot Coffee'-mod voor RDR2 is niet beschikbaar na takedownverzoek Take-Two

Take-Two Interactive heeft takedownverzoeken gestuurd naar ontwikkelaars van een seksueel getinte mod voor Red Dead Redemption 2. De 'Hot Coffee'-mod staat sinds maandag op verborgen, waarmee het erop lijkt dat de modders gehoor geven aan de eis.

Modder Unlosing heeft de Hot Coffee-mod voor Red Dead Redemption 2 bij Nexus Mods op verborgen gezet. De mod maakt het mogelijk voor spelers om een prostituee op te pikken in de Valentine Saloon, de Saint Denis Saloon en het Strawberry Hotel. De personages hebben seks, maar zijn niet naakt.

Desondanks was de komst van de mod voldoende aanleiding voor Take-Two Interactive en Rockstar om takedownverzoeken te sturen naar de makers. Tegenover YouTube-kanaal Swegta liet Unlosing weten dat de juridische afdeling hem had gemeld dat de seksueel getinte inhoud de bedrijven zorgen baarde. "Dat is de voornaamste reden dat de mod offline en verwijderd moet worden", aldus de advocaten.

Vorige week had de modder aan PCGamesN nog gemeld geen gehoor te geven aan de eis, omdat de mod geen beelden en audio bevat die niet al elders in de game gebruikt worden en ook geen naaktbeelden heeft. Hij gaf toen aan de eisen niet eerlijk te vinden.

De naam van de mod verwijst naar Hot Coffee, een modificatie van GTA: San Andreas die het spelen van een miniseksgame binnen dat spel tevoorschijn toverde. De Entertainment Software Ratings Board besloot daarop het spel van een 'Adults Only'-aanduiding te voorzien en het spel moest uit de winkels. Take Two bracht een nieuwe versie uit zonder het verborgen seksspelletje, maar zag zich na verscheidene rechtszaken genoodzaakt om 'geschokte slachtoffers' compensatie aan te bieden.