'EA schrapte mmo-game op basis van Harry Potter'

Electronic Arts werkte mogelijk ooit aan een mmo in het Harry Potter-universum, maar heeft deze later geschrapt. Dat claimt het voormalige hoofd productmarketing van EA in een interview. EA dacht volgens haar dat Harry Potter 'niet lang genoeg mee zou gaan'.

Voormalig EA-medewerker Kimberly Salzer meldt dit in een interview met Twitch-streamer The Real Brandolorian. Salzer claimt dat het onderzoek naar de mmo was voltooid en EA een bèta had gemaakt. De mmo-game zou gericht worden op kinderen en zou online en offline elementen hebben gekregen, waarbij fysieke 'prijzen en lintjes' naar spelers opgestuurd zouden worden. "Grondig onderzocht, veel vertrouwen in het succes hiervan. Het is gesneuveld, bij gebrek aan een betere term, omdat EA op dat moment veranderingen doormaakte en ze gewoon niet genoeg wisten of geloofden dat dat de IP een langere houdbaarheidsdatum zou hebben dan een jaar of twee."

Salzer deelt in het interview niet wanneer dit plaatsvond, maar ze was tussen 2000 tot 2003 hoofd productmarketing bij Electronic Arts, schrijft VideoGamesChronicle. Het bedrijf had in die tijd de rechten om Harry Potter-games te maken. In 2001 verscheen de eerste Harry Potter-film en deel twee volgende een jaar later. EA bracht op zijn beurt tussen 2000 en 2003 twee singleplayergames in het Harry Potter-universum uit, die gebaseerd waren op de eerste twee boeken.