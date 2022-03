Embracer wil bordspellenuitgever Asmodee overnemen voor 2,75 miljard euro

Het Zweedse gamebedrijf Embracer Group wil het Franse Asmodee overnemen voor 2,75 miljard euro. Laatstgenoemde is uitgever van populaire bordspellen waaronder Catan, Ticket to Ride en Pandemic. Embracer wil van Asmodee een eigen bedrijfsonderdeel maken.

Embracer is in exclusieve onderhandelingen met Asmodee, schrijft het bedrijf in een persbericht. Als de huidige aandeelhouders van Asmodee akkoord gaan en de overname goedgekeurd wordt door regelgevende instanties, verwachten de partijen dat de overname in de eerste helft van 2022 kan worden afgerond.

Het in Parijs gevestigde Asmodee is een internationale uitgever van bordspellen, trading cards en digitale bordspellen. Het bedrijf heeft de rechten op tal van populaire franchises in zijn portefeuille en verkoopt jaarlijks 39 miljoen spellen. Asmodee heeft 22 studio's onder zich, die samen goed zijn voor de intellectuele eigendom van 300 verschillende titels. Het aanbod van Asmodee bestaat momentel uit meer dan 970 games en het bedrijf heeft 2300 werknemers.

Games die onder het aanbod van Asmodee vallen, zijn onder andere Catan, Ticket to Ride, Pandemic, Dixit, 7 Wonders, Azul en Exploding Kittens. Deze spellen zijn fysiek te koop, maar veel games uit het aanbod van Asmodee bestaan ook als digitale variant. Asmodee heeft ook samenwerkingen met rechthebbenden van Pokémon, Magic: The Gathering, Disney, Harry Potter, Lord of the Rings, Star Wars en meer.

Pandemic, een van de populaire bordspellen uit de portefeuille van Asmodee

Embracer wil Asmodee overnemen om zijn positie op de gamemarkt te verstevingen. Het gamebedrijf ziet bordspellen als een aanvulling op de markt voor digitale games en denkt dat dit een markt is die nog veel kan groeien.

Asmodee zal na de overname als bedrijfsonderdeel van Embracer Group verdergaan zonder dat er een reorganisatie aan te pas komt, verwacht Embracer. De huidige ceo van Asmodee blijft ook op zijn plek en het bedrijf blijft zijn standplaats in Frankrijk behouden. Asmodee wordt daarmee het negende bedrijfsonderdeel van Embracer Group.

Als de overname doorgaat, wordt Embracer Group het grootste Europese gamebedrijf. Embracer is de afgelopen jaren op overnamepad en flink gegroeid. In de afgelopen twaalf maanden heeft het bedrijf 37 overnames gedaan. Het Zweedse gamebedrijf heeft momenteel 86 studio's, verdeeld over acht bedrijfsonderdelen. Het bedrijf stond eerder bekend onder de naam THQ Nordic AB.

De overname van Asmodee zou de grootste tot nu toe worden. Begin dit jaar betaalde Embracer 1,3 miljard dollar voor de overname van Gearbox Software. Vorige maand zei het bedrijf voornemens te hebben om nog tientallen gamebedrijven over te nemen.

Bedrijfsstructuur van Embracer Group Moederbedrijf Bedrijfsonderdelen Studio's (enkele voorbeelden) Franchises/games (voorbeelden) Embracer Group Gearbox Entertainment Gearbox Software

Gearbox Studio Quebec

Gearbox Studio Montréal Borderlands

Brothers in Arms

Homeworld THQ Nordic Bugbear Entertainment

Gunfire Games

Piranha Bytes Destroy All Humans

Biomutant

Desperados III

Remnant from the Ashes Koch Media Publishing Deep Silver Volition

Vertigo Games

Warhorse Studio Saints Row

Arizona Sunshine

Chivalry Coffee Stain Coffee Stain Studios

Ghost Ship Games

Easy Trigger Valheim

Deep Rock Galactic

Goat Simulator Saber Interactive 3D Realms

4A Games

Aspyr Media Duke Nukem

Shadow Warrior

Metro Exodus

Star Wars: KOTOR-remake Amplifier Game Invest Destiny Bit

Misc Games

Rare Earth Games Diversen DECA Games A Thinking Ape

CrazyLabs

Firescore Mobiele games Easybrain Easybrain Mobiele games Asmodee* Catan Studio

Days of Wonder

Z-Man Games Catan

Ticket to Ride

Exploding Kittens

Pandemic

* Overname nog in onderhandeling